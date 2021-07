Acrelândia abre processo seletivo com salário de até R$ 11 mil; veja como se inscrever

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Acrelândia, interior do Acre, seguem abertas até o dia 26 de julho.

O objetivo é a contratação de 59 profissionais, com formação nos níveis médio e superior, e que deverão ser lotados em diferentes secretarias do município. As jornadas de trabalho são de 30 horas a 40 horas por semana, com remunerações que variam de R$ 1.200,00 a R$ 11.500,00 ao mês.

As vagas são para: Nutricionista; Psicólogo; Assistente Social; Orientador Social SCFV; Supervisor do PCF; Visitador do PCF; Entrevistador PBF; Técnico em Enfermagem; Auxiliar em Higiene Dental; Técnico em Análises Clínicas – Microscopista; Médico Clínico Geral; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Enfermeiro; Cirurgião Dentista; Assitente Social; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Farmacêutico; Auxiliar de Farmácia; Educador Físico; Agente de Endemias; Agente de Saúde; Artesão.

Os interessados em participar deverão realizar as candidaturas apenas de maneira presencial na sede da Prefeitura, que fica localizada na Av. Governador Edmundo Pinto, nº 810, Centro. O atendimento no local acontece nos horários de 7h30 às 11h e de 13h30 às 17h.

A classificação dos candidatos acontecerá por meio de análise curricular e entrevista pessoal. Se houver empate, a maior idade será o critério de escolha. Os contratos dos profissionais admitidos serão válidos pelo período de 11 meses, com possibilidade de prorrogação desde que os mesmos não ultrapassem os dois anos.