Jornalista precisa de doação de sangue para passar por cirurgia cardíaca

Por Marcos Dione

A jornalista Rita Pontes, que atua na Rádio Cidade FM, está precisando de doações de sangue. A comunicadora irá passar por uma cirurgia cardíaca na próxima quinta-feira (22) no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

Em um comunicado compartilhado nas redes sociais, Rita diz o seguinte: “Gente próxima quinta-feira farei uma cirurgia cardíaca, no hospital Santa Juliana. E estou precisando de doação de sangue A-. Quem puder ajudar doando ou compartilhando esse post eu agradeço”.

As doações podem ser feitas na sede do Hemoacre que fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, 2787, no bairro Bosque. É importante fazer a doação em nome de Rita Cordeli Farias de Pontes.