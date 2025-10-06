Acre terá 418 novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida Rural em 2025

O Ministério das Cidades publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 06, a Portaria nº 1.161, que estabelece as regras e metas para o processo de seleção de propostas do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV Rural) para o exercício de 2025. O Acre foi contemplado com 418 unidades habitacionais, o equivalente a 1,39% da meta nacional, que prevê a construção ou melhoria de 30 mil moradias em áreas rurais de todo o país.

De acordo com o documento, o processo de seleção levará em conta critérios como o atendimento a comunidades tradicionais, povos indígenas e assentados da reforma agrária, além da prioridade para municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e alto índice de déficit habitacional rural.

Na Região Norte, o Acre aparece com uma das menores participações, à frente apenas de Rondônia (274 unidades) e Tocantins (371). O maior número de moradias previstas na região será destinado ao Pará, com 3.792 unidades, seguido do Amazonas, com 1.948.

O processo de habilitação das entidades organizadoras e de apresentação das propostas deverá ocorrer em até 60 dias após a publicação da portaria. A lista final com as propostas selecionadas será divulgada em até 130 dias, segundo o cronograma oficial.

