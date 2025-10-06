Acre será um dos primeiros estados a receber antídoto contra intoxicação por metanol

Acre
O Acre será um dos primeiros estados do país a receber doses de etanol farmacêutico, medicamento estratégico usado no tratamento de intoxicações por metanol — substância encontrada em bebidas alcoólicas adulteradas. A previsão do Ministério da Saúde é que os antídotos cheguem ao estado até o fim da próxima semana. As informações foram divulgadas pela Agência de Notícias do Acre.
O anúncio foi feito neste domingo (5) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Das 700 doses distribuídas aos estados, 30 serão destinadas a Rio Branco, com prioridade para a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), maior complexo hospitalar do Acre.
A prioridade ao Acre ocorre após a Fundhacre receber, na última semana, uma paciente de 24 anos vinda de Rondônia, com suspeita de intoxicação por metanol. A jovem, natural de Candeias do Jamari, apresentou sintomas de dor abdominal, náusea e vômito após consumir bebidas alcoólicas.
Ela foi inicialmente atendida em Porto Velho (RO), mas precisou ser transferida para Rio Branco com indicação de transplante hepático de urgência, em razão de um quadro de hepatite fulminante, rabdomiólise e insuficiência renal. O estado de saúde dela é considerado gravíssimo e segue sob monitoramento intensivo enquanto aguarda o procedimento.
Um exame toxicológico feito pelo Instituto Laboratorial Criminal Dr. Antônio Carlos Sampaio Nunes de Melo, em Porto Velho, não identificou metanol no organismo da paciente. No entanto, uma nova análise será realizada em Rio Branco nesta segunda-feira (6), para confirmar a causa do quadro clínico.
O caso foi notificado ao Ministério da Saúde pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), e pela Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, com apoio do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) da Fundhacre.
A secretária de Saúde em exercício, Ana Cristina Moraes, destacou que o Acre ainda não registrou casos locais de intoxicação por metanol, mas reforçou a importância de manter o estado preparado para emergências.
“Apesar de o exame inicial ter dado negativo, solicitamos ao Ministério que priorizasse o Acre. Atendemos pacientes de outros estados e também de países de fronteira, o que nos coloca em uma posição estratégica. Precisamos estar prontos para agir”, ressaltou Moraes.
A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, informou que a equipe da Farmácia Central e o Departamento de Assistência Farmacêutica da Sesacre agiram rapidamente para solicitar o envio dos medicamentos. “É uma situação que exige planejamento e dedicação. Enquanto aguarda o transplante, a paciente continua sendo acompanhada 24 horas por nossa equipe na UTI”, explicou Steiner.
Casos no país
De acordo com o Ministério da Saúde, até a manhã de sábado (4) foram notificados 127 casos de intoxicação por metanol no Brasil, todos relacionados ao consumo de bebidas adulteradas. Desses, 11 tiveram confirmação laboratorial e 116 seguem em investigação.
A maioria das notificações ocorreu em São Paulo (104 casos), seguido por Pernambuco (7), Mato Grosso do Sul (4), Bahia (2), Goiás (2) e Paraná (2). Há ainda um caso em investigação no Distrito Federal, Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí.
Entre os registros, 12 resultaram em morte — uma confirmada em São Paulo e outras 11 ainda sob investigação, sendo 8 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 na Bahia e 1 em Mato Grosso do Sul.
Acre registra mais de 50% de abstenção no Concurso Unificado, acima da média nacional
O Acre registrou 50,3% de abstenção na primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, índice superior à média nacional de 42,8%, segundo dados divulgados no domingo, 05, pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck.
Conhecido como o “Enem dos Concursos”, o CNU teve mais de 760 mil inscritos em todo o país. No Acre, assim como no Amazonas (51,2%), o número de ausentes foi maior do que a média brasileira. Outros estados com índices altos foram Sergipe e Ceará, ambos com 49,4%.
Apesar da abstenção elevada, a ministra destacou que o exame ocorreu “de forma tranquila” em todo o Brasil. Apenas uma escola em Manaus (AM) enfrentou falta de energia, mas os candidatos receberam tempo adicional para concluir a prova.
O gabarito preliminar da primeira fase será divulgado nesta segunda-feira (6), às 10h, segundo o Ministério da Gestão e Inovação. Já as notas devem ser conhecidas em 12 de novembro. A segunda fase, com provas discursivas, está marcada para 7 de dezembro
Ao todo, o concurso oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais, sendo 2.480 para provimento imediato e 1.172 para preenchimento no curto prazo.
Mecânico sofre fratura ao pisar em buraco durante manutenção de máquina no interior do Acre
Acidente ocorreu no Ramal da União, zona rural de Rio Branco; vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro da capital com fratura no tornozelo direito.
O mecânico Antônio Silva da Conceição, de 44 anos, sofreu uma fratura no tornozelo direito na tarde deste domingo (5), enquanto realizava a manutenção de uma esteira em uma propriedade localizada no km 63 do Ramal da União, com acesso pela estrada da Transacreana, no interior do Acre.
De acordo com informações repassadas por testemunhas, Antônio desceu da máquina para verificar o equipamento e acabou pisando em um buraco, momento em que sofreu a lesão. Pessoas que estavam no local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Uma equipe de suporte avançado foi enviada até a propriedade, realizou o atendimento no local e encaminhou o mecânico ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.
Segundo informações médicas, Antônio foi encaminhado ao setor de Ortopedia, onde recebeu atendimento especializado. Seu estado de saúde é considerado estável.
Rio Acre registra 1,81m e segue em nível estável, segundo Defesa Civil de Rio Branco
A Defesa Civil de Rio Branco divulgou nesta segunda-feira, 06, o boletim diário com o monitoramento do nível do Rio Acre. De acordo com o relatório, o manancial marcou 1,81m às 5h26 da manhã, apresentando leve queda em relação ao dia anterior.
O volume de chuvas nas últimas 24 horas foi de 0,0 milímetro, indicando ausência de precipitação na capital. A cota de alerta permanece fixada em 13,50 metros, enquanto a de transbordamento é de 14,00 metros.
