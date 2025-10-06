Acre
Sine Acre inicia a semana com 65 vagas de emprego disponíveis em Rio Branco
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Acre iniciou a semana com a oferta de 65 vagas de trabalho nesta segunda-feira, 6, em Rio Branco. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade — do ensino fundamental ao superior — e contemplam diversos perfis profissionais.
Entre as funções disponíveis estão profissional de educação, promotor de vendas, recepcionista, secretária e representante técnico de vendas. Os requisitos variam conforme a vaga, podendo incluir formação específica e experiência prévia na área.
Um dos destaques do novo quadro de oportunidades é a disponibilização de oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando a política de inclusão e diversidade no mercado de trabalho adotada pelo Sine.
Os interessados podem obter mais informações sobre as exigências e acompanhar as atualizações diretamente no Sine Acre, ou por meio dos telefones: (68) 3223-6502, (68) 3224-1519, (68) 3215-4500 e (68) 3215-4543.
Acre registra mais de 50% de abstenção no Concurso Unificado, acima da média nacional
O Acre registrou 50,3% de abstenção na primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, índice superior à média nacional de 42,8%, segundo dados divulgados no domingo, 05, pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck.
Conhecido como o “Enem dos Concursos”, o CNU teve mais de 760 mil inscritos em todo o país. No Acre, assim como no Amazonas (51,2%), o número de ausentes foi maior do que a média brasileira. Outros estados com índices altos foram Sergipe e Ceará, ambos com 49,4%.
Apesar da abstenção elevada, a ministra destacou que o exame ocorreu “de forma tranquila” em todo o Brasil. Apenas uma escola em Manaus (AM) enfrentou falta de energia, mas os candidatos receberam tempo adicional para concluir a prova.
O gabarito preliminar da primeira fase será divulgado nesta segunda-feira (6), às 10h, segundo o Ministério da Gestão e Inovação. Já as notas devem ser conhecidas em 12 de novembro. A segunda fase, com provas discursivas, está marcada para 7 de dezembro
Ao todo, o concurso oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais, sendo 2.480 para provimento imediato e 1.172 para preenchimento no curto prazo.
Mecânico sofre fratura ao pisar em buraco durante manutenção de máquina no interior do Acre
Acidente ocorreu no Ramal da União, zona rural de Rio Branco; vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro da capital com fratura no tornozelo direito.
O mecânico Antônio Silva da Conceição, de 44 anos, sofreu uma fratura no tornozelo direito na tarde deste domingo (5), enquanto realizava a manutenção de uma esteira em uma propriedade localizada no km 63 do Ramal da União, com acesso pela estrada da Transacreana, no interior do Acre.
De acordo com informações repassadas por testemunhas, Antônio desceu da máquina para verificar o equipamento e acabou pisando em um buraco, momento em que sofreu a lesão. Pessoas que estavam no local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Uma equipe de suporte avançado foi enviada até a propriedade, realizou o atendimento no local e encaminhou o mecânico ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.
Segundo informações médicas, Antônio foi encaminhado ao setor de Ortopedia, onde recebeu atendimento especializado. Seu estado de saúde é considerado estável.
Rio Acre registra 1,81m e segue em nível estável, segundo Defesa Civil de Rio Branco
A Defesa Civil de Rio Branco divulgou nesta segunda-feira, 06, o boletim diário com o monitoramento do nível do Rio Acre. De acordo com o relatório, o manancial marcou 1,81m às 5h26 da manhã, apresentando leve queda em relação ao dia anterior.
O volume de chuvas nas últimas 24 horas foi de 0,0 milímetro, indicando ausência de precipitação na capital. A cota de alerta permanece fixada em 13,50 metros, enquanto a de transbordamento é de 14,00 metros.
