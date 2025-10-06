Sine Acre inicia a semana com 65 vagas de emprego disponíveis em Rio Branco

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Acre iniciou a semana com a oferta de 65 vagas de trabalho nesta segunda-feira, 6, em Rio Branco. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade — do ensino fundamental ao superior — e contemplam diversos perfis profissionais.

Entre as funções disponíveis estão profissional de educação, promotor de vendas, recepcionista, secretária e representante técnico de vendas. Os requisitos variam conforme a vaga, podendo incluir formação específica e experiência prévia na área.

Um dos destaques do novo quadro de oportunidades é a disponibilização de oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando a política de inclusão e diversidade no mercado de trabalho adotada pelo Sine.

Os interessados podem obter mais informações sobre as exigências e acompanhar as atualizações diretamente no Sine Acre, ou por meio dos telefones: (68) 3223-6502, (68) 3224-1519, (68) 3215-4500 e (68) 3215-4543.

