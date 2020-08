A situação da Covid-19 no Brasil está longe de deixar de ser uma preocupação diária da população. Os casos e mortes ainda são muito grandes. O país registrou 1.164 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 104.263 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 978 óbitos, uma variação de -5% em relação aos dados registrados nas últimas duas semanas.

Já os casos confirmados chegam a 3.170.474 de pessoas com a pandemia. A média móvel de casos foi de 43.959 por dia, uma variação de -5% em relação aos casos registrados em 14 dias.

A boa notícia é que o Acre, de acordo com os números divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa na noite desta quarta-feira, 12, é o estado do país que apresentou a maior taxa de redução de mortes pela Covid-19. A redução no número de pessoas que morrem vítimas da doença caiu 53% em relação aos últimos 14 dias.

Ao lado do Acre, os outros estados que apresentam redução no número de mortes são Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Alagoas, Ceará, Maranhão e Sergipe. Os estados de Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Amapá, Tocantins e o Distrito Federal apresentaram alta no número de mortes. Os demais estados são considerados estáveis em relação aos óbitos por Covid-19.

