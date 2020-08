O deputado José Bestene (PP) usou seu tempo durante sessão virtual desta quarta-feira (12) para parabenizar as equipes de profissionais que estão atuando nos hospitais de campanha no combate à Covid-19. Ele destacou que o hospital referência para atendimento deixou de ser a Upa do Segundo Distrito e passou a ser o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO).

“Estive em um café da manhã no INTO, ao lado de vários servidores que desde o início da pandemia estão trabalhando incansavelmente para ajudar a combater a doença e foi um momento muito bonito. Fiquei emocionado com o depoimento de um enfermeiro que contou sobre o receio diário de ser infectado e passar o vírus para familiares”, falou o parlamentar.

Bestene enalteceu o trabalho dos profissionais e disse que todos foram guerreiros e que, mesmo quando perderam colegas de profissão e familiares vítimas da Covid-19, seguiram firmes para cumprir seu sacerdócio.

“Todos eles foram guerreiros. Infelizmente, alguns perderam amigos, colegas de trabalho e até familiares. Então parabenizo todos pela coragem e dedicação no enfrentamento a essa doença. Minha saudação é estendida ao pessoal da limpeza, equipe de apoio, médicos e enfermeiros. Todos vocês fizeram um trabalho maravilhoso”, enalteceu.

Andressa Oliveira / Agência Aleac

