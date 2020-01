As construções do anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia, da nova orla de Rio Branco, do primeiro viaduto do Estado, restauração das rodovias estaduais e da aplicação de R$ 110 milhões na pavimentação de ramais fazem parte do cronograma estabelecido pelo governo do Estado para serem iniciados em 2020.

Assessoria

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão ligado ao ministério da Economia, revelaram que o Acre fechou 2019 com a criação de 353 novos postos de trabalho com carteira assinada. O resultado é o melhor já registrado nos últimos oito anos e confirma o reaquecimento da economia local.

Ao todo, foram contabilizadas 27.927 contratações formais contra 27.574 demissões. Destaque para o mês de dezembro, quando foram geradas 559 vagas de emprego no Estado. Em comparação com 2018, o saldo é altamente positivo. Naquele ano, o Acre apresentou saldo negativo de 961 empregos.

O setor de serviços foi o que mais impulsionou a geração de novos postos de trabalho com 345 admissões. Seguido pela indústria de transformação (151) e a construção civil (148). O crescimento na criação de empregos em 2019 marcou o primeiro ano do governo Gladson Cameli.

Diante dos números positivos, o governador comemorou o resultado e afirmou que a retomada da economia vem sendo tratada com extrema prioridade desde o seu primeiro dia de gestão. Gladson acredita que o Acre já iniciou um novo tempo de prosperidade.

“Assumimos um Estado quebrado e com a maioria da população desacreditada por conta dos desmandos cometidos nos últimos 20 anos e que infelizmente nos colocaram nesta situação. Com muito esforço e seriedade, estamos trabalhando para construir um Acre melhor e os resultados começaram a aparecer. O aumento na geração de empregos com carteira assinada é o sinal que a nossa economia está reagindo e mostra que estamos no caminho certo”, afirmou Cameli.

O governador não tem dúvidas de que 2020 será um ano de grandes avanços para a população acreana. O governo se prepara com ousados investimentos que ultrapassam R$ 1,2 bilhão somente em grandes obras de infraestrutura. Gladson explicou que essas iniciativas estatais serão importantes para alavancar ainda mais diversos setores da economia local.

“Quando o Estado faz uma obra, não é só a construção civil que ganha, mas toda uma cadeia que faz a roda da economia girar e é isso que queremos para o Acre. Muitos empregos serão gerados este ano e tenho certeza que 2020 será muito bom, se Deus quiser. Vamos ter obras espalhadas em vários municípios e como a expectativa de crescimento do nosso país está muito boa, não tem como dar errado”, pontuou Gladson.



