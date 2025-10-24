Abel dispara sobre possível “pacto” do Palmeiras para reverter derrota

Alviverde foi derrotado por 3 a 0 pela LDU, na Copa Libertadores

Resta ao Palmeiras acreditar numa virada e marcar, ao menos, 4 gols para superar a LDU e avançar para a final da Libertadores. Para isso, poderia haver um pacto? Abel Ferreira respondeu sobre uma possível ajuda sobrenatural.

Para ele, não há além do trabalho. “Pacto? Isso é para quem não trabalha, para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte”, afirmou.

Nesta quinta-feira, em Quito, o Palmeiras foi derrotado por 3 a 0 contra os donos da casa. A partida de volta acontecerá no Allianz Parque, na quinta-feira (30).

Há nas redes sociais brincadeiras associando o Palmeiras de Abel a um “pacto místico” que favorece ao time. Um exemplo foi a virada histórica de 4 a 3 sobre o Botafogo, em 2023, que culminou também com a retomada e conquista do Brasileirão daquele ano.

Sobre o tema, ele disparou. “Eu vivo do trabalho só e das boas energias, que é acreditar naquilo que faço. Eu sei reconhecer, como é o caso de hoje que o adversário é melhor, dar parabéns ao adversário que foi melhor que o Palmeiras. Ponto. E 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Nosso adversário fez três gols na casa deles. Não é pacto. Eu acredito que é possível. É possível fazer o mesmo número de gols ou mais. É nisso que eu acredito. Eu não tenho pacto com ninguém. Eu tenho pacto com meu trabalho e com aquilo que eu acredito. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar até o último segundo. Infelizmente essa foi a primeira derrota que temos na competição. Foi uma derrota dura, pesada. Pacto? Isso é para quem não trabalha, para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte, é pra quem acredita que se fizer essas ‘mesinhas’. Não é isso que eu acredito. Eu venho de muito baixo e sei o que me custou até chegar aqui”.

O jogo

Com um primeiro tempo digno de pesadelo para o torcedor, o Palmeiras perdeu por 3 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira (23), pela ida da semifinal da Libertadores, e se complicou no torneio.

Os gols no Casa Blanca, em Quito, foram marcados por Villamíl (duas vezes) e Alzugaray (de pênalti), todos na primeira etapa. Foi a primeira vez em 25 anos que o time paulista se viu perdendo por 3 a 0 numa partida de Libertadores.

Para chegar à final do torneio, o Palmeiras agora terá que vencer os equatorianos por quatro ou mais gols de diferença — ou três, o que levaria a semifinal para a disputa de pênaltis.,

A partida de volta será na próxima quinta-feira (30), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).