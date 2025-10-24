Olímpiada: provas da Obmep reúnem 900 mil estudantes neste sábado

Mais de 900 mil estudantes farão as provas da segunda fase da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), neste sábado (25/10). Os testes estão marcados para começar às 14h30, horário oficial de Brasília, em todo o país.

Todos os que participam dessa etapa foram classificados na primeira fase e estão aptos a participar da prova e concorrer às premiações da competição científica, realizada desde 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). Os locais de prova podem ser consultados no site da Obmep.

“A segunda fase é o momento mais aguardado pelos participantes. É quando muitos estudantes veem a chance de transformar o esforço em conquistas concretas — inclusive em oportunidades acadêmicas”, afirmou Marcelo Viana, diretor-geral do Impa.

Estudantes

A Obmep mobiliza anualmente estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas. Nesta edição, a competição científica reuniu na primeira fase, realizada em 3 de junho, mais de 18,6 milhões de alunos de todas as regiões do país.

A iniciativa alcançou 5.556 municípios – o que corresponde a 99,93% das cidades brasileiras e mais de 57,2 mil escolas participantes.

A prova da 2ª fase é composta por seis questões discursivas, com duração de três horas. Os alunos devem chegar ao local de aplicação com pelo menos 30 minutos de antecedência, portando documento de identificação. É permitido o uso de lápis e caneta esferográfica azul ou preta.

O resultado final, com a relação dos medalhistas e premiados, será divulgado em 22 de dezembro.

Oportunidades

Entre as oportunidades oferecidas pela competição científica está o Programa de Iniciação Científica Júnior, que oferece aulas avançadas de matemática para medalhistas nacionais da Obmep.

Alunos de escolas públicas que integram o programa recebem uma bolsa mensal de R$ 300, concedida pelo Conselho

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

Outra possibilidade para os estudantes premiados é o ingresso no IMPA Tech — o programa de graduação do IMPA que oferece o bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação. O processo seletivo leva em conta o desempenho em cinco olimpíadas científicas, como a OBMEP. As inscrições para a turma de 2026 começam em 3 de novembro e vão até 23 de dezembro.