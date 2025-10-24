Brasil
Enamed: registro de presença de aluno na prova vai até 11 de dezembro
O período para registro de presença na prova da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) pela instituição de ensino superior começou nesta quinta-feira (23) e se estende até 11 de dezembro.
O registro é de responsabilidade do coordenador de curso de medicina e deve ser feito diretamente no Sistema Enade, com login e senha do Portal Gov.br.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registrou 92% de presença no exame, entre os mais de 96,6 mil inscritos confirmados. A prova é obrigatória para os concluintes de cursos de medicina.
A prova
A prova do Enamed 2025 foi aplicada no último domingo, em 225 cidades de todas as 27 unidades da federação. Os participantes tiveram cinco horas para concluir as provas com 100 questões de múltipla escolha.
Nesta quarta-feira (22), a versão preliminar do gabarito da prova objetiva e os cadernos de prova do Enamed 2025 foram disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O prazo para interpor recursos também começou na quarta e irá até segunda-feira (27). O Inep divulgará o resultado final das provas em 5 de dezembro.
Enamed
O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica é realizado anualmente.
O Enamed é voltado aos estudantes de medicina que concluem a graduação em 2025 e servirá para avaliar a formação médica no Brasil.
Também participaram do exame médicos já formados interessados em usar os resultados nos processos seletivos das especialidades médicas de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).
Acre ocupa o 2º lugar entre os estados com maior equilíbrio de gênero no emprego público
Estudo do Centro de Liderança Pública coloca estado atrás apenas do Espírito Santo; pontuação de -1,0 indica proximidade com a paridade ideal entre homens e mulheres
O Acre conquistou a segunda posição no ranking nacional de Equilíbrio de Gênero no Emprego Público Estadual 2025, ficando atrás apenas do Espírito Santo. O estudo, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), avaliou a presença feminina em cargos da administração pública estadual – excluindo saúde e educação – em comparação com o cenário ideal de paridade.
Com pontuação de -1,0 em uma escala que varia de -100 a 100, o estado demonstra estar muito próximo do equilíbrio entre homens e mulheres no serviço público. A metodologia do indicador considera que quanto mais próxima de zero for a pontuação, maior é o equilíbrio de gênero, com valores negativos indicando desvantagem para mulheres e positivos para homens.
O levantamento integra o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, produzido com base em dados do IBGE, e revela o avanço do Acre na promoção da igualdade de gênero no setor público
Veja vídeo:
Ranking de Competitividade dos Estados
O Ranking de Competitividade dos Estados é realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) anualmente para analisar a capacidade competitiva dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, considerando os seguintes indicadores, divididos em 10 pilares temáticos, citados por ordem de maior peso: Segurança Pública; Infraestrutura; Sustentabilidade Social; Educação; Solidez Fiscal; Eficiência da Máquina Pública; Sustentabilidade Ambiental; Capital Humano e Potencial de Mercado e Inovação.
O objetivo é desenvolver a competitividade entre os estados a fim de incentivar melhorias nos serviços públicos e impulsionar o desenvolvimento econômico e social.
Bebê de 1 ano supera cirurgia cardíaca com apoio do governo do Acre
Nicolas Bernardo, de Cruzeiro do Sul, retorna ao estado após procedimento bem-sucedido em São Paulo; Gladson Cameli celebra resultado e agilidade no atendimento médico
O governador Gladson Cameli usou suas redes sociais para comemorar o sucesso da cirurgia cardíaca realizada no bebê Nicolas Bernardo, de apenas um ano. A criança, natural de Cruzeiro do Sul, viajou para São Paulo com apoio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) para realizar o procedimento.
Em publicação acompanhada de foto ao lado do pequeno paciente, o governador destacou a força do menino e o trabalho das equipes médicas. “Hoje, depois de 30 dias, ele está voltando pra casa e eu tive a honra de encontrá-lo e acompanhar esse momento”, escreveu Cameli, que também reforçou a importância da agilidade nos atendimentos de saúde: “um minuto salva uma vida, e não podemos perder tempo”.
Publicação do Governador Gladson Cameli:
Abel dispara sobre possível “pacto” do Palmeiras para reverter derrota
Alviverde foi derrotado por 3 a 0 pela LDU, na Copa Libertadores
Resta ao Palmeiras acreditar numa virada e marcar, ao menos, 4 gols para superar a LDU e avançar para a final da Libertadores. Para isso, poderia haver um pacto? Abel Ferreira respondeu sobre uma possível ajuda sobrenatural.
Para ele, não há além do trabalho. “Pacto? Isso é para quem não trabalha, para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte”, afirmou.
Nesta quinta-feira, em Quito, o Palmeiras foi derrotado por 3 a 0 contra os donos da casa. A partida de volta acontecerá no Allianz Parque, na quinta-feira (30).
Há nas redes sociais brincadeiras associando o Palmeiras de Abel a um “pacto místico” que favorece ao time. Um exemplo foi a virada histórica de 4 a 3 sobre o Botafogo, em 2023, que culminou também com a retomada e conquista do Brasileirão daquele ano.
Sobre o tema, ele disparou. “Eu vivo do trabalho só e das boas energias, que é acreditar naquilo que faço. Eu sei reconhecer, como é o caso de hoje que o adversário é melhor, dar parabéns ao adversário que foi melhor que o Palmeiras. Ponto. E 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Nosso adversário fez três gols na casa deles. Não é pacto. Eu acredito que é possível. É possível fazer o mesmo número de gols ou mais. É nisso que eu acredito. Eu não tenho pacto com ninguém. Eu tenho pacto com meu trabalho e com aquilo que eu acredito. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar até o último segundo. Infelizmente essa foi a primeira derrota que temos na competição. Foi uma derrota dura, pesada. Pacto? Isso é para quem não trabalha, para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte, é pra quem acredita que se fizer essas ‘mesinhas’. Não é isso que eu acredito. Eu venho de muito baixo e sei o que me custou até chegar aqui”.
O jogo
Com um primeiro tempo digno de pesadelo para o torcedor, o Palmeiras perdeu por 3 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira (23), pela ida da semifinal da Libertadores, e se complicou no torneio.
Os gols no Casa Blanca, em Quito, foram marcados por Villamíl (duas vezes) e Alzugaray (de pênalti), todos na primeira etapa. Foi a primeira vez em 25 anos que o time paulista se viu perdendo por 3 a 0 numa partida de Libertadores.
Para chegar à final do torneio, o Palmeiras agora terá que vencer os equatorianos por quatro ou mais gols de diferença — ou três, o que levaria a semifinal para a disputa de pênaltis.,
A partida de volta será na próxima quinta-feira (30), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).
