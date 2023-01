A Prefeitura de Assis Brasil realizou evento em comemoração ao ano novo

Habilidades interconectadas se fazem necessárias na carreira de um profissional da engenharia. Da Parnaíba, Petronio Aparecido Chaves Antunes, nasceu em 1982 e formou-se em engenharia civil pela Universidade Estadual de Londrina, em 2006. Petronio tem o perfil político e profissional para enfrentar um desafio tão grande e num prazo tão curto, pois pensa como administrador e trabalha com foco em resultados, enfrentando a burocracia do dia-a-dia — além, claro, de seu prestígio político, que tem sido evidenciado por senadores, vereadores, prefeitos e deputados.

O engenheiro deve se reconhecer pertencente a um todo, sendo um agente de transformação social. Nas obras, Petronio é exemplo diário de trabalho e determinação. Logo cedo, percorre os canteiros de obra, trata das pendências mais urgentes, verifica questões logísticas e pede celeridade nos serviços. De bom humor e sempre dedicado às obras do governo Gladson Cameli; é líder nato, reconhecido pelos ensinamentos, pela honestidade e pela responsabilidade social com as famílias acreanas.

Para manter todas as obras em ritmo acelerado, o Deracre conta com mais de 18 mil colaboradores. No comando da autarquia, há dois anos, Petronio segue empenhado nas obras e sempre com uma enorme disposição para o trabalho. Seu ritmo frenético pode ser atribuído à auto exigência e ao desafio constante de levar acesso aos acreanos.

Assim que assumiu o Deracre, o engenheiro civil trabalhou forte para colocar o órgão nos eixos. Fruto disso foi que sua gestão conseguiu salvar mais de 94 milhões de reais que estavam parados pelo governo anterior. Junto com o governador, Petronio enfrentou o desafio de recuperar as máquinas e equipamentos sucateados. Além disso, foram adquiridas, pelo Deracre, 92 máquinas pesadas, entre escavadeiras hidráulicas, pás carregadeiras, retroescavadeiras, tratores de esteiras e caminhões basculantes.

Em seguida, com Petronio no Deracre, o Estado conseguiu a aprovação de mais de 20 projetos em menos de seis meses, expandindo em mais de R$ 200 milhões em obras, que vão desde a recuperação de rodovias federais e estaduais, à revitalização de ramais e o asfaltamento de ruas na maioria dos municípios, além da recuperação de pistas de pouso e infraestrutura aeroportuária no interior.

Designado por Cameli para tirar sonhos do papel e concretizá-los, Petronio tem contabilizado feitos que se transformam em grandes obras. Entre as principais obras comandadas no Deracre, estão: Construção do Anel Viário de Brasiléia, Ponte de Sena Madureira, Ponte da Sibéria de Xapuri, Duplicação da AC-405, Estrada de Porto Walter, Estrada de Envira, Manutenção da AC-90, Variante de Xapuri, Aeródromos, recapeamento da Via Chico Mendes e manutenção das AC 407, AC 10 e AC 40.

Em 2022, o Deracre avançou com mais de 30 prédios reformados, mais de 437 quilômetros de pavimentação, mais de 300 pontes construídas e mais 3 mil quilômetros de ramais.

Prova disso é o reconhecimento que o órgão, representado pelo presidente do Deracre, tem recebido por autoridades estaduais, municipais e federais. Por onde passa, Petronio, em suas falas, sempre agradece ao governador por lhe ter conferido a oportunidade de comandar o Deracre. Durante o governo de Cameli, o engenheiro civil acumula títulos de cidadão acreano e de moção de aplausos pelo reconhecimento e trabalho desempenhado na autarquia.

Um dos nomes mais importantes da engenharia civil acreana, Petronio recebeu em 2022, a mais alta honraria de Comendador da Cruz do Mérito da Engenharia, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido a frente do Deracre e pela sua contribuição para a melhoria da qualidade de vida e progresso da sociedade. Além disso, Petronio deve receber duas moções de agradecimentos pela Assembleia Legislativa do Acre e uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul.

Em dezembro de 2021, Antunes participou, no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), de Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadão Acreano e Moção de Aplausos. Na solenidade, o gestor foi homenageado pelo deputado estadual Luís Tchê (PDT), com a entrega do título de cidadão acreano. Em Manoel Urbano, recebeu o título de Cidadão Murbanense durante cerimônia na Câmara Municipal. Os vereadores do município agradeceram ao presidente pela entrega de uma caminhonete e pelos serviços de melhoramentos de ramais na região.

Em Sena Madureira, a Câmara de Vereadores promoveu um ato solene para saudar o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), pela execução de diversas políticas públicas no município. Petronio, recebeu a moção de aplausos por garantir um diálogo aberto com os representantes da população e por atender as solicitações e ações de infraestrutura desenvolvidas na gestão de Cameli.

Em Plácido de Castro, o presidente do Deracre recebeu a moção de agradecimentos da Câmara de Vereadores por seu destaque e trabalho desenvolvido no governo e por ter se empenhado em garantir o acesso das famílias acreanas e o desenvolvimento do Acre.

Texto: Gabriel Freire

