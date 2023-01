Saúde conclui entrega de ambulâncias a municípios das três regionais

Uma criança de 1 ano e dois meses foi ferida com um tiro na cabeça na manhã desta segunda-feira (2), dentro de uma residência localizada na Estrada do Amapá, no loteamento Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a criança estava em cima da cama e desceu para brincar, quando acabou encontrando uma arma de fogo artesanal, tipo escopeta calibre 28, e de forma acidental, acabou atirando na direção da própria cabeça que acertou de raspão. Após o disparo, os avós da criança correram para ver o que tinha acontecido e viram a vítima caída no chão ensanguentada.

O casal rapidamente pediu ajuda a vizinhos e levaram a criança até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Na unidade de saúde, a vítima deu entrada e recebeu os primeiros atendimentos, sendo necessário acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado, que transferiu a criança até o pronto-socorro que deu entrada em estado de saúde estável, onde passará por cirurgia para retirada de caroços de chumbo do projétil.

O avô, identificado como Cosmo Manoel Vieira da Silva, 51 anos, voltou para a própria residência e aguardou a chegada da Polícia Militar, que apreendeu a arma de fogo.

Ao ser perguntado como Cosmo tinha conseguido a arma de fogo, o homem disse que no sábado (31), uma pessoa tinha invadido teu terreno a noite e ele conseguiu, de posse de um terçado, fazer o homem fugir e, na fuga, o invasor deixou cair essa arma de fogo, que ele guardou na residência por medo do acusado voltar e ele ter como se defender do bandido.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Flagrante (Defla), juntamente com a arma de fogo, onde responderá por porte ilegal e aguardará a manifestação da Justiça na audiência de custódia.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

