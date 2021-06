5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre recebe ambulância para resgates

Os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, que fazem da regional do Alto Acre, receberam na manhã desta quinta-feira (10), a tão sonhada ambulância que a muito se esperava.

Durante o evento em que participava o governador Gladson Cameli, o comandante geral dos bombeiros no Acre, Coronel Batista, entregou as chaves ao oficial BM Rebouças, que a conduziu para o pátio do Batalhão em Epitaciolândia.

O novo veículo pode-se dizer que quase é uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) sobre rodas. Possui equipamentos para resgate de média e alta complexidade, tendo cadeira de rodas, desfribilizador, oxigênio, além dos equipamentos que irão ajudar no momento em que forem solicitados.

Segundo o coronel BM Batista, “Brasiléia e Epitaciolândia precisavam de um veículo novo para atuar fronteira. Aqui é uma região que tem muito registros que necessitam de atenção clínica com qualidade de atendimento (…), tivemos registros de ocorrências em que não tínhamos um transporte adequado… queremos aqui agradecer o governador Gldason Cameli por atender esse clamor da população”, destacou o oficial.

Batista também aproveitou para pedir e avisar aos moradores da fronteira, que o estado está entrando no período de verão e com isso, vem as queimadas e principalmente, a fumaça que leva preocupação principalmente para àqueles te problemas respiratórios e que foram acometidos pelo covid-19.

Alerta que está proibido as queimas e quem for contrário, poderá ser penalizado. Para os que forem queimar folhas no quintal, tomem precauções para não levar importunos aos vizinhos e evitar que o fogo perca o controle e leve perigos para muitos.