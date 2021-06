Coluna da Maria Coutinho

O Brasil…

…já ultrapassa a marca de 400 mil mortes por covid-19. A caminho da terceira onda de infecção, falta vacina e entendimento para resolver a crise sanitária. Em meio ao fogo cruzado das lideranças políticas estão milhares de mortos.

O luto dos brasileiros…

…é doloroso. O precário sistema de saúde compromete o atendimento, e o caminho para quem depende dos serviços é tortuoso.

Hospital sobrecarregado.

A demanda no hospital do Alto Acre é crescente. As queixas de insatisfação sobre o acolhimento nos postos são constantes. A exaustão física dos profissionais de saúde é evidente e emocionalmente pesada.

É preciso escutar…

…a comunidade para melhorar o atendimento ao paciente. É hora de viabilizar o enfrentamento à pandemia com parcerias respeitosas. Os Centros de saúde estão inseridos na comunidade, mas a saúde municipal está devendo ações efetivas e resolutivas. Não baixar a guarda é necessário para respostas positivas.

Novas variantes da Covid 19…

…circulam no Brasil e as dificuldades aumentam. Essa batalha exige combatentes ajustados. As campanhas educativas nas rádios, internet e fiscalização intensa nos comércios são necessárias. Não negligenciar a saúde é salvar vidas.

A desigualdade…

…social ficou evidente a partir da pandemia. O caos ficou maior com o desemprego e a inflação galopante. Sem trabalho, sem comida, sem amparo e no abismo, esse é o raio x do brasileiro.

Educação escolar.

Com a pandemia as escolas se adaptaram à nova realidade garantindo a continuidade do ensino, mas as dificuldades no Acre são gigantescas. No alto Acre a internet é produto de luxo, e precário são os acessos ao conteúdo. É impossível não comprometer a aprendizagem acadêmica.

Os estudantes.

Essa crise sanitária mostrou as faces sombrias do Brasil. Crianças e adolescentes que tinham como vínculo escolar a fome e a necessidade, desconhece outra razão para continuar a estudar.

A merenda servida…

…era a única garantia de alimentação diária e o incentivo a permanência de muitos na escola. Somos filhos de um país que constrói seu futuro com barrigas vazias. Hoje, não há como esconder a cruel desigualdade social.

O que está sendo feito…

…no Alto Acre para garantir a alimentação aos estudantes carentes e estimular a não evasão escolar?

Saúde mental

A pandemia fez o planeta refém do distanciamento, tristeza, angustia, incerteza e grande número de mortes prematuras. Destruiu sonhos e fragilizou a saúde mental. Despertou sentimento de impotência e de vulnerabilidade. A instabilidade emocional em muitos, beira a loucura.

Estress

A exposição prolongada ao estres pode levar a problemas de saúde mental. Com a pandemia veio maiores queixas de depressão, transtorno do pânico, pensamentos suicidas, etc. O cansaço mental e as transgressões também se multiplicaram e com eles as dores.

O luto

Sem o ritual da despedida as dores se agravam. O abraço, o carinho continua adiado enquanto a saudade aumenta. O caminho está longo com feridas abertas porque ficamos órfãos de parentes, amigos e da liberdade.

Reação exagerada

A dificuldade em lidar com os medos tem levado muitas pessoas a negar a gravidade da pandemia. Os boicotes às medidas preventivas geram conflitos porque viver a realidade passa a ser dolorosa, mostrar sensibilidade é quase impossível.

A vida continua

Somos a geração refugiada no desespero, experiência que não nos torna melhor. Juntos estamos passando por uma crise sanitária mundial. Senão somamos responsabilidades para construir saídas favoráveis, permanecemos ensaiando SER HUMANO.