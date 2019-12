POR JAIRO BARBOSA – DE BOCA DO ACRE

Na tarde desta quarta-feira (11), completaram 48 horas que a BR 317, que liga Boca do Acre, no Amazonas, a Rio Branco, no Acre, está bloqueada.

Desde a última segunda feira, um grupo de produtores rurais ocupa a rodovia em protesto para cobrar a pavimentação da estrada. No local do bloqueio os manifestantes autorizam a passagem apenas de ambulâncias.

Por causa da interdição, moradores da cidade da cidade amazonense já convivem com o risco de desabastecimento. Um dono de posto de combustível, que pediu para não ter o nome publicado, disse que o estoque que possui só dura até amanhã.

O estoque do combustível usado na unidade de energia que abastece a cidade também é mínimo é se a rodovia não for desbloqueada, a empresa de energia elétrica terá de fazer racionamento a partir de amanhã.

Um grupo de moradores que tinha passagem marcada para Manaus na madrugada de quinta feira, fretou dois barcos e seguiu pelo rio até a cidade de Porto Acre para então chegar até Rio Branco.

Líderes do movimento estiveram pela manhã na prefeitura na intenção de falar com o prefeito Zeca Cruz, mas ele não estava no gabinete. Antes de sair da cidade, eles disseram que pretendem liberar o tráfego nesta quinta feira(12), por 24 horas, e em seguida, retomar o bloqueio na estrada.

