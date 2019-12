JAIRO BARBOSA

Dezenas de produtores rurais bloquear no início da tarde desta segunda feira (9), a BR 317, na altura do km 70, saindo de Boca do Acre para Rio Branco.

O manifesto havia sido anunciado na semana passada e acabou confirmado depois que os manifestantes realizaram uma passeata em Boca do Acre.

O movimento, segundo os líderes do manifesto, foi organizado para pressionar o governo do estado e federal, a retomar as obras de pavimentação da rodovia entre Boca do Acre e a capital do Acre.

Dos 200 km que separam a capital do Acre da cidade amazonense, existem três trechos que ainda não foram pavimentados. Um deles fica na reserva indígena dos índios Apurinã.

Pela manhã, durante uma passeata, os manifestantes disseram o bloqueio seria pacífico e que teria sido a única forma de chamar a atenção do governo para essa antiga reivindicação.

Com o fechamento, a cidade de Boca do Acre fica isolada de Rio Branco, usada pelos amazonenses como ponto de apoio para o abastecimento.

Taxistas que atuam no transporte de passageiros disseram que os manifestantes também disseram que não iriam permitir a baldeação no trecho.

A baldeação consiste em seguir de carro até o local interditado, cruzar o trecho a pé e pegar outro veículo para seguir viagem.

Ainda de acordo com os líderes do movimento, a interdição é por tempo indeterminado.

