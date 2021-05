Prefeitura de Epitaciolândia autoriza contratação emergencial de profissionais da Saúde

Para aumentar o efetivo da linha de frente de combate ao novo coronavírus, a prefeitura de Epitaciolândia, no interior do Acre, publicou uma lei que autoriza a contratação emergencial, em caráter temporário, de profissionais da saúde. A lei foi publicada na edição desta quinta-feira (13) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Ao todo, são 10 vagas para contratação imediata e outras 84 para cadastro de reserva. Entre os cargos estão: enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, agente de endemias, médico, fiscal sanitário, motorista, assistente de farmácia, odontólogo e nutricionista.

A prefeitura informou que o edital com os critérios de seleção e contratação, além de datas de inscrição e de divulgação da homologação ainda deve ser publicado na próxima semana.

Conforme a lei, a contratação vai ocorrer de forma simplificada por meio de análise curricular. Os profissionais vão ser contratados por um período de um ano, que pode ser prorrogado por mais um ano, a depender da evolução da pandemia na cidade.

O documento estabelece ainda o adicional de insalubridade a todos os profissionais da linha de frete do combate à Covid-19, no percentual de 100% por cento do índice já percebido pelo profissional, não podendo exceder o limite de 40% por cento. Esse benefício vai permanecer sendo pago até enquanto durar o estado de calamidade pública do município.

Coronavírus em Epitaciolândia

Com 18,6 mil habitantes, o município de Epitaciolândia tem 1.297 casos de Covid-19 confirmados desde o início da pandemia, segundo último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgado nessa quarta-feira (12).

No ranking da incidência média da doença, o município aparece em 16º lugar no Acre, com taxa de 694 para cada 10 mil habitantes. Os municípios de Assis Brasil e Xapuri apresentam as maiores incidências do estado com 2045 e 1469 para cada 10 mil habitantes, respectivamente.