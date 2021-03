O primeiro paciente foi transferido de Rio Branco para Cruzeiro do Sul

Desde o fim de semana, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e do Complexo Regulador Estadual, trabalha em uma operação especial para transferir pacientes e diminuir a taxa de ocupação de leitos UTI-Covid das unidades de referência de Rio Branco, distribuindo melhor a demanda entre os municípios do estado.

De acordo com a gerente do Complexo Regulador do Estado, Ana Cristina Messias, mais 13 pacientes devem ser transferidos para o Juruá ainda nesta segunda-feira, 15, além de outras seis pessoas que devem seguir para tratamento em Manaus (AM).

“Por conta do horário do aeroporto de Rio Branco, que fecha às 19 horas para voo intermunicipal, não tivemos tempo de embarcar outros pacientes para Cruzeiro do Sul, mas já estamos no aguardo do plano de voo para transferir dez pacientes de enfermaria e três de UTI para Cruzeiro do Sul. E, para Manaus, onde há leitos disponíveis, a transferência dos seis pacientes aguarda apenas a logística de voo da Força Aérea Brasileira, que dará o suporte”, destaca.

Ana Cristina lembra, ainda, que o paciente é transferido desde que haja concordância expressa dele ou de um familiar. “Muitas famílias se mostram resistentes em autorizar, enquanto outras nos cobram a transferência de pacientes para outros estados, o que não depende apenas da Sesacre, mas da disponibilidade de vagas”, explica.

Na aeronave que realiza o transporte aeromédico, é possível transferir até três pacientes por vez, desde que não necessitem de suporte mais avançado, como é o caso dos pacientes com uso de ventilação mecânica. Os seis pacientes que já tiveram transferência autorizada para Manaus são todos direcionados para vagas de UTI.

Atualmente, 14 pessoas com o coronavírus aguardam transferência para leitos de UTI no Sistema de Saúde do Estado, segundo informou o Complexo Regulador da Sesacre, na manhã desta segunda-feira, 15. Neste fim de semana, a taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede estadual era de 94,3%, enquanto as enfermarias chegaram a 83,3%. No Into, Hospital de Campanha para Covid-19, em Rio Branco, a taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a 100%.

