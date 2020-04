Devido à pandemia de Covid-19, a Justiça acreana suspendeu os atendimentos presenciais e viagens, no último dia 16, para evitar a proliferação da doença, mas o suspeito participou de uma audiência de apresentação por videoconferência com a juíza Luana Campos. _______________

Kesia sumiu no dia 28 de janeiro deste ano após deixar o filho pequeno em uma lanchonete da família, na Estrada da Floresta, em Rio Branco. Ela tinha esquizofrenia, fazia tratamento contra a doença e tomava remédios.

_______________ O delegado responsável pelo caso, Martin Hessel, confirmou a prisão do rapaz, mas disse que só vai comentar sobre o caso após concluir o inquérito, o que ainda não ocorreu. O corpo de Kesia ainda não foi achado.

Videoconferência

A juíza Luana Campos, titular 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco, explicou que a audiência é usada para informar os motivos da prisão ao suspeito e quanto tempo ele vai ficar no presídio.

“A Resolução do Conselho Nacional de Justiça prevê dois tipos de custódias, que são por prisão em flagrante e a audiência de apresentação em que a pessoa não é presa em flagrante e tem uma prisão preventiva ou temporária decretada. Esse pessoal que integra facção criminosa é preso em vários processos, então, nem sabem o motivo da prisão. Fazemos essa audiência para saberem”, resumiu.

Investigações

No dia 27 de fevereiro, a Polícia Civil disse que já tinha ouvido dez pessoas envolvidas no caso. Porém, o delegado Martin Hessel disse, na época, que não ia divulgar mais informações para não atrapalhar as investigações.

No dia do sumiço, Kesia deixou o filho de 6 anos na lanchonete da tia e saiu. Os parentes não viram a direção tomada pela jovem e nem se ela estava acompanhada. A Polícia Civil do Acre chegou a informar que buscava imagens que pudessem ajudar a descobrir com quem a jovem saiu da lanchonete.