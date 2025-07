MM apresenta mais dois reforços para a disputa da Superliga C

A diretoria do MM Acre apresentou mais dois reforços para a disputa da Superliga C de vôlei masculino, competição programada para começar no domingo, 3, no ginásio do Sesc, em Rio Branco. O ponteiro Ian Rufino, 23, ex-Apade do Pará, e o central Caio Rosa, 27, ex-Montes Claros de Minas Gerais.

“Estamos fortalecendo a nossa equipe para lutar pela conquista da vaga nas finais da Superliga C. O vôlei acreano vai disputar esse torneio pela primeira vez e temos a responsabilidade de tentar fazer uma grande campanha”, comentou o técnico Carlos Leopoldo.

Estreia no domingo

A equipe do MM Acre estreia no domingo, 3, às 13 horas, no ginásio do Sesc, contra o AVV, de Rondônia. A outra partida do MM, na fase de classificação, também será no domingo, a partir das 20 horas, contra o GAS, de Roraima.

Faz treinamento

O elenco do MM faz nesta quarta, 30, a partir das 19 horas, na quadra do Colégio Acreano, mais um treinamento na sequência da preparação para o torneio.

“A equipe vem evoluindo e a chegada dos reforços aumenta a confiança para a disputa de um torneio difícil”, avaliou o treinador.

