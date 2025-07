Governo e AMAC buscam apoio da Funasa para fortalecer gestão do saneamento

No município de Assis Brasil, duas pontes foram erguidas no Ramal do 88, sobre os igarapés Preguiça (10m) e Joabe (15m), totalizando 25m. Brasileia e Epitaciolândia receberam duas pontes cada uma, enquanto Xapuri teve uma ponte concluída

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança na Operação Verão 2025, com a construção de mais de 25 pontes em nove municípios do estado. As obras reforçam o acesso e a mobilidade nas comunidades rurais, facilitando o tráfego e o escoamento da produção local. Na capital Rio Branco, foram entregues três pontes de madeira nos ramais Capela (17m), Valmar (13m) e Santa Luzia (12m), garantindo melhor circulação nas regiões afastadas.

Em Plácido de Castro, nove pontes foram construídas ou reformadas, como a ponte estaqueada no Ramal Novo Horizonte, sobre o Igarapé São Raimundo, com 22m de extensão. Também foram contemplados os ramais Mendes Carlos I (32m) e outros com estruturas entre 8 e 24,5m. No município de Assis Brasil, duas pontes foram erguidas no Ramal do 88, sobre os igarapés Preguiça (10m) e Joabe (15m), totalizando 25m. Em Cruzeiro do Sul, sete pontes de madeira e ecológicas foram executadas nos ramais Travessa Campina, 02, 03, 06, Morro da Pedra e Monteiro, com extensões entre 8 e 15m.

Em Rodrigues Alves, foram entregues duas pontes na comunidade Luzeiro II, sobre os igarapés Escondido (15m) e das Piabas (12m). Em Mâncio Lima, a ponte estaqueada de 14m sobre o Igarapé Branco, no Ramal do Chaparral, foi concluída para garantir mais segurança à população, especialmente no período invernoso amazônico. Brasileia e Epitaciolândia receberam duas pontes cada uma, enquanto Xapuri teve uma ponte concluída, reforçando o compromisso do Deracre com os ramais dessas regiões. Ao todo, o governo do Acre investiu na construção de mais de 25 pontes, totalizando mais de 350 metros lineares de estrutura.

A Operação Verão 2025 prossegue com a recuperação de ramais, manutenção de pontes e obras de infraestrutura que fortalecem a integração regional e facilitam o acesso das comunidades a serviços essenciais.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários