Eriano dos Santos comemora título e quer elenco forte na Copa São Paulo

Depois de dois vice-campeonatos (23/24) no comando do Rio Branco, o técnico Eriano dos Santos (Chumbinho) “saiu da fila”, e conquistou o Campeonato Estadual Sub-20 com o Galvez na segunda, 28, na Arena da Floresta, na vitória diante do Santa Cruz por 2 a 1.

“Não éramos favoritos, mas trabalhamos muito durante toda a competição para tentar essa conquista. Fizemos um grande jogo e o título foi merecido e um prêmio para todos os envolvidos no projeto. Ganhar o primeiro título tem um sabor indescritível”, comentou Eriano dos Santos.

Fechar planejamento

Segundo Eriano dos Santos, o próximo passo é fechar o planejamento para a disputa das competições nacionais em 2026 e definir o início da preparação para a Copa São Paulo.

“O nosso presidente (Igor Oliveira) trabalha de maneira antecipada e vamos nos reunir para começar a definir como vai ser feita a preparação. Deveremos trabalhar dois ou três meses para a Copinha”, afirmou o treinador.

Elenco mais forte

Eriano Santos pretende manter a base campeã e contratar os reforços dentro do futebol acreano.

“Na minha avaliação não precisamos trazer atletas de fora. Com os atletas das outras equipes do Estadual, temos a possibilidade de reduzir custos e formar um grupo com capacidade de lutar por classificação na primeira fase”, declarou o técnico.

