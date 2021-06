12 presos: Mais de 50 brasileiros são investigados pelo sequestro de uma mulher boliviana

Autoridades trabalham com a hipótese de que os irmãos da vítima tinham uma dívida com membros do narcotráfico.

Em 3 de junho, em Villa Vilca, Brasil, uma mulher de nacionalidade boliviana teria sido sequestrada por cidadãos de nacionalidade brasileira, supostamente por retaliação por um produto da dívida do tráfico de drogas.

A hipótese utilizada, é que os irmãos da vítima tinham uma dívida com membros do narcotráfico e receberam ameaças de sanar a inadimplência, portanto, ao não pagar, procederam ao sequestro de um familiar.

Por isso, as autoridades policiais bolivianas realizaram uma operação nas áreas de San Ignacio de Velazco, em Las Petas e na área de San Matías, na fronteira com o Brasil, onde capturaram 12 pessoas portando armas de alta potência calibre e vários revólveres.

Posteriormente, na madrugada de terça-feira passada, a Polícia perseguiu uma caminhonete que se movia em alta velocidade, e de onde foi observada quando atiraram no mato uma sacola, que continha as munições correspondentes às armas encontradas. Em um segundo recinto, 45 pessoas de nacionalidade brasileira que estavam entrincheiradas em Las Petas foram capturadas.

Fonte: RedUno