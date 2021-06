Em vídeo: Mulher sequestrada em Puerto Suárez implora parentes para devolução da “droga”

Por meio de um vídeo veiculado nas redes sociais, uma mulher sequestrada no município de Puerto Suárez (Santa Cruz), procurou sua mãe e pediu que pressionasse seu filho a retornar “aquelas questões”, insinuando que seriam drogas. Ela garantiu que está cercada por 30 a 40 homens armados nas montanhas.

“Mãe, ouça uma coisa, não sei até onde você vai começar com essa situação. Aqui já vi mais de 40, 30 homens e cada um tem três armas por mão, nunca tinha visto tantas armas por perto. Quero ver minha filha de novo, por favor, agarre e pressione seu filho e responda essas perguntas, por favor, eles só querem resolver as coisas deles ”, implorou a mulher.

Acrescentou que “O que está acontecendo não é brincadeira (…), estou no meio da montanha e estou vendo toda a situação. Estou um pouco melhor agora, mas estava cheio de sangue e só Deus conhece as feridas que tenho e só eu sei o que está acontecendo aqui. Por favor, leve isso mais a sério e devolvam de uma vez toda essa questão. ”

Segundo o ministro do Governo, Carlos Eduardo Del Castillo, a mulher está no Brasil e atualmente trocam-se informações com a Polícia Federal daquele país para saber o paradeiro do cidadão.

Informou que a Polícia Boliviana descobriu oito suspeitos do sequestro da mulher, mas infelizmente um juiz libertou os supostos sequestradores.

“Vamos tomar as providências cabíveis, como muito bem afirmou ontem o nosso Vice-Ministro de Segurança Cidadã no departamento de Santa Cruz, vamos levar a cabo todas as ações judiciais contra este juiz que libertou as oito pessoas envolvidas no sequestro “, disse Del Castillo.