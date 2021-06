Gás de cozinha fica 5,9% mais caro a partir de segunda-feira, diz Petrobras

A Petrobras anunciou que a partir da próxima segunda-feira (14) o gás de cozinha ficará ainda mais caro. O aumento será de 5,9% nas distribuidoras, o que representa ao consumidor um acréscimo de R$ 0,19 por kg. A empresa se pronunciou sobre o reajuste.

“Nossos preços seguem buscando o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo”, comunicou a companhia.

A Petrobras anunciou, ainda, que o preço da gasolina terá uma baixa de 2%, mas que o do diesel não sofrerá reajuste.