Gladson faz declaração para esposa no Dia dos Namorados: “Te amo, bebê”

POR DOUGLAS RICHER

Hoje, a celebração do Dia dos Namorados aquece o friozinho no ninho dos pombinhos acreanos. E esse clima romântico invadiu as redes sociais. O governador Gladson Cameli não ficou de fora e usou suas redes para fazer uma declaração para a primeira-dama do Acre, sua esposa Ana Paula Cameli, com quem é casada há mais de 20 anos.

Confira na integra:

Minha eterna namorada, Ana Paula! Sou grato a Deus por dividir a vida com você. Sou um homem privilegiado por ter você ao meu lado todos os dias. Nosso amor, que nasceu há mais de 20 anos, está selado pela união e parceria que temos juntos. Um sempre apoiando o sonho do outro. Cada ano ao seu lado é especial.

Te amo, bebê. Feliz Dia dos Namorados!