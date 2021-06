Motociclista perde controle e bate em mureta após máquina do Deracre espalhar óleo na pista

POR ITHAMAR SOUZA

O motociclista João Paulo Marreiros Vilasboas, de 29 anos, foi vítima de um grave acidente na manhã deste sábado (12), na curva do Tucumã, na Rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, João Paulo trafegava em uma motocicleta modelo MT 03 de 300 cilindrada, de cor azul, quando perdeu o controle do veículo ao passar por cima de óleo na pista que foi espalhado por uma máquina do Deracre que apresentou problemas na parte hidráulica.

O motociclista acabou sendo arremessado e bateu a cabeça contra a estrutura de ferro de uma mureta.

Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância de suporte avançada para socorrer João Paulo e encaminhou o homem ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. No PS, o homem continuou inconsciente por várias horas.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Militares do Corpo de Bombeiros também estiveram no local e espalharam serragem para secar o óleo e evitar novos acidentes.

A máquina do Deracre foi deixada em uma chácara nas proximidades, onde a equipe de reportagem conseguiu fazer os registros.

A moto foi entregue à família, que a recolheu e a levou para a residência da vítima.