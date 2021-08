Xapuriense de 13 anos é aprovado no Volta Redonda do Rio de Janeiro

Por

Emanuel Fernandes é um adolescente que como tantos outros tem como sonho ser jogador de futebol. Nascido em Xapuri, é filho de Altemir Fernandes, que foi goleiro amador durante décadas no município. O pai conta que por vê-lo jogar, o jovem começou querendo ser goleiro.

“Ele via o irmão que também é goleiro jogar e disse que queria pegar no gol. Com pouco tempo depois, viu que não era muito a dele e decidiu ir pra linha. Foi em uma pequena escolinha de Xapuri que ele começou a mostrar talento. Passou a disputar as competições estaduais e a gente percebeu que ele tinha potencial”, diz o pai.

Altemir conta ainda que a virada veio quando o filho se mudou para morar com um tia em Porto Velho, capital de Rondônia, atrás do sonho de virar jogador de futebol. “Uma tia veio passar um tempo em Xapuri e soube que o Emanuel era bom jogador e o convidou para passar um tempo em Porto Velho e participar de uma escolinha que é famosa por lá. Ele começou a jogar e esse time foi participar de uma competição em Rio das Ostras, município do estado do Rio de Janeiro. Lá, um olheiro do Volta Redonda viu o Emanuel jogar e o convidou para fazer um teste”, diz o pai.

O jovem xapuriense deveria participar apenas de uma semana de treinamentos. Como se destacou foi convidado a ficar um mês. Depois de fazer jogos contra diversas equipes do futebol carioca, como o Flamengo, finalmente a notícia que a família esperava. Emanuel foi aprovado. Convidado a morar no Rio de Janeiro, vai fazer parte das categorias de base do Volta Redonda que já revelou jogadores como Felipe Melo, Donizete Pantera e o zagueiro Dedé.

“É um sonho que estamos vivendo. O Emanuel é um menino muito dedicado, que leva muito à sério o seu sonho e enquanto pai eu apoio. Quem sabe em pouco tempo, vamos ter um xapuriense representando nossa cidade em um grande clube do futebol brasileiro”, diz o pai todo orgulhoso.

Após ser aprovado, Emanuel passou a morar no centro de treinamento do Volta Redonda e a cada dia dá mais um passo na realização do sonho de virar jogador de futebol profissional.