Senamadureirense que ficou tetraplégico após afogamento relembra fato e deixa mensagem emocionante na web

POR EVERTON DAMASCENO

O jovem Natan Pinheiro, de 27 anos, que foi retirado quase sem vida do fundo de um açude em Sena Madureira e ficou tetraplégico após complicações na cervical, usou o seu perfil nas redes sociais para relembrar o ocorrido e falar um pouco das mudanças que aconteceram em sua vida. O caso foi registrado no dia 7 de agosto de 2016.

Natan ficou pelo menos 10 minutos afogado e, após ser resgatado, alguns dias em coma.

“Dia 07/08 foi e ainda é o dia mais difícil da minha vida, mas sou grato por ter sobrevivido. Foram momentos difíceis, cerca de dez minutos em baixo d’água, dias em coma, dias no leito todo atordoado. Gratidão a Deus, minha família e meus amigos que nunca saíram do meu lado, agradeço aos amigos e familiares distantes que oraram por mim. 5 anos de lesão medular, 5 anos de aprendizado”, escreveu o acreano.

Natan passou a usar cadeira de rodas.

“Quando acordo cedo pela manhã lembro de como acordei naquele dia, há cinco anos. E de como aconteceu uma sequência de eventos, semelhante à cena do acidente no filme O Curioso Caso de Beijamin Button. Se tivesse acontecido uma única coisa diferente do que aconteceu, tudo seria diferente”, continuou.

Ao final da publicação, o estudante de medicina veterinária da Ufac deixou uma mensagem emocionante para quem deseja continuar seguindo a vida, apesar das adversidades.

“Eu não sei o que aconteceu com você, mas espero que consiga seguir em frente, que se perdoe, que não se torne uma pessoa revoltada, frustrada e chata. Espero que tenha força para continuar. Espero que sinta coisas que nunca sentiu antes. Espero que conheça pessoas com diferentes opiniões. Espero que viva uma vida da qual se orgulhe. E se você achar que não tem, espero que tenha a força para começar novamente”, concluiu.

Quem é Natan Pinheiro?

Natan Pinheiro Coelho nasceu no seringal Repouso, comunidade Lua Nova, um dos lugares mais encantadores do Rio Macauã. Personalidades como Padre Paolino Baldassari, que era amigo de sua família, costumava ficar dias nesse local durante os períodos de suas ‘desobrigas’, quando atendia centenas de pessoas que procuravam sustentação na fé e a cura pela medicina natural.

O jovem Natan cresceu nadando e pescando no Rio Macauã e em seus igarapés. Conhece cada pássaro pelo canto e cada árvore pelas folhas. Um dos cinco filhos do casal Zoé Pinheiro e Raimundo Coelho, foi o único que optou por fazer faculdade. Os outros quatro casaram, tiveram filhos e continuam morando na Lua Nova.