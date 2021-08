Governo do Estado do Acre atende Município de Capixaba com parceria para melhoramento de ramais

Por: Eudes Góes

O Governo do Estado do Acre, por meio do Deracre, está empreendendo atividades de melhoramento de ramais em Capixaba, em regime de parceria com a Prefeitura do Município. A ação conta com as máquinas recém adquiridas pelo governo de Gladson Cameli e a primeira frente de serviço foi instalada nos Ramais Chico Mendes e Silveira. A princípio serão realizadas as obras de limpeza, abaulamento, saídas de água, levantamento da base e a raspagem dos 9 quilômetros que formam a extensão da via rural.

De acordo com Manoel Maia, prefeito do município capixabense, é gratificante poder propiciar aos moradores as condições para que eles e seus familiares entrem e saiam de suas propriedades quando precisam procurar atendimento médico, ir à escola, escoar seus produtos ou mesmo sair às compras. Ele agradeceu ao governador Gladson Cameli pela parceria “que vai trazer bons frutos para o nosso município e para nossa população.”

Sobre a importância do trabalho das máquinas recentemente adquiridas pelo governo, o vereador Antônio França destacou: “As reivindicações foram atendidas após uma reunião ocorrida no Deracre com a participação do Presidente Petrônio Antunes, dos representantes da Câmara de Vereadores e da Prefeitura, onde foi tratado o assunto das reivindicações”

Ele declarou ainda: “Faz mais ou menos quatro anos que os ramais do Município de Capixaba não passam por manutenção, mas agora estamos vendo o empenho do Governador para beneficiar nossa comunidade local”

O Vereador ainda agradeceu ao Governador, em nome de toda a Câmara de Vereadores, por estar ajudando a beneficiar os ramais, permitindo assim que todos os agricultores possam retirar seus produtos para serem comercializados em tempo hábil.