Segundo município do Acre em incidência de Covid-19 por grupo populacional, Xapuri teve no mês de janeiro deste ano um dos piores momentos da pandemia, registrando recordes de casos diários da infecção causada pelo novo coronavírus.

No entanto, o mês de fevereiro começou com números mais animadores para a equipe de enfrentamento à doença no município. Depois de atingir uma média móvel de 24 casos diários em um período de 7 dias, essa estatística caiu para 7,71 nesta semana.

Nos últimos dois dias, foram confirmados mais 18 casos em Xapuri, mas o município chegou a registrar, em janeiro, 58 casos novos em um período de 24 horas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), são 2.363 casos confirmados até o momento.

Ainda de acordo com a Semusa, 19 pessoas residentes na cidade morreram em decorrência da Covid-19. Porém, até o último Boletim Sesacre, apenas 14 desses óbitos haviam sido registrados pela Secretaria de Estado de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde também divulgou, nesta terça-feira, 3, dados relacionados à campanha de vacinação contra o novo coronavírus no município e às notificações de casos de dengue realizados em 2021.

Até esta terça-feira, dia 3 de janeiro, foram vacinados em Xapuri 117 profissionais da linha de frente no combate ao vírus e 20 idosos, totalizando 137 pessoas, tendo recebido a 1ª dose do imunizante CoronaVac, segundo a Semusa.

Ainda de acordo com a secretaria municipal, em 2021 foram notificados 120 casos de dengue em Xapuri. Não foram relatados casos suspeitos de zika e chikungunya, também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

