Um motociclista morreu após colidir contra um eixo de caminhão que estava em frente a uma oficina mecânica de propriedade do senhor “Chico Ferro”, localizada próxima ao Mangueira Bar, em Feijó, no interior do Acre. O acidente aconteceu no início da manhã da última terça-feira (2), em uma das vias mais movimentada do município.

Segundo informações de testemunhas, o jovem, conhecido como Moisés, teria perdido o controle da moto e batido contra o objeto de ferro. Ele chegou ainda a ser socorrido por populares que passavam pelo local e encaminhado ao Hospital Geral de Feijó, mas acabou falecendo horas depois.

Além de Moisés, outro rapaz estava na moto e sofreu ferimentos leves.

Comentários