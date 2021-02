Durante a ação foram cumpridos 32 mandados judiciais contra integrantes de duas organizações criminosas que atuam em pelo menos três bairros de Rio Branco.

Do total de mandados, 18 são de prisão e outros 14 de busca e apreensão nos bairros Cidade do Povo, Santa Inês e Boa União, em Rio Branco, além dos municípios de Boca do Acre (AM) e Dourados (MS). Outros três mandados foram cumpridos no Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Após a análise dos documentos apreendidos na primeira etapa da operação, que ocorreu em agosto do ano passado, foram identificadas chefias de duas organizações criminosas. Essas pessoas seriam, segundo o MP, as responsáveis pelos núcleos de cadastramento, contabilidade e disciplina de três bairros da capital.

“Se trata de um trabalho de aprofundamento dos elementos de prova que já foram colhidos quando da deflagração da primeira fase da operação. Relembrando, que na primeira fase foi identificado um núcleo da organização criminosa que realizava extorsão de comerciantes e também o cadastramento de novos integrantes. Então, naquele primeiro momento, nós tivemos a desarticulação desse núcleo. Com a apreensão dos elementos de prova da deflagração da primeira fase, nós chegamos à identificação dessas novas lideranças”, afirmou o coordenador adjunto do Gaeco, promotor Bernardo Albano.

Mais de 60 policiais militares foram empregados na deflagração da operação, além de promotores de Justiça do Gaeco e servidores do Ministério Público do Acre.

“Hoje tivemos a prisão de pessoas que ocupavam a função de conselheiro dessas organizações criminosas, também pessoas que ocupavam a posição de disciplina, ou seja, que cuidavam do chamado tribunal do crime, além de lideranças locais que faziam a gestão de bairro. Destacamos ainda que, paralelamente a deflagração aqui em Rio Branco onde estava a maior parte dos alvos também tivemos alvos no Amazonas e Mato Grosso do Sul”, informou Albano.

Primeira fase da operação

Na primeira etapa da Operação Livro Caixa, deflagrada no dia 5 de agosto do ano passado, foram cumpridos 18 mandados contra um grupo criminoso que atua em Rio Branco.

Na época, o MP informou que comerciantes do Conjunto habitacional Cidade do Povo e de pelo menos mais dois bairros eram vítimas de extorsão e tinham que pagar mensalidades a um grupo criminoso em troca de “segurança”.

Por isso o nome da operação, que faz referência à apreensão de registros da contabilidade da facção, que revelam o crime de extorsão contra esses comerciantes.

Redução de homicídios

Durante a apresentação dos resultados da operação, o secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo César falou que esse tipo de ação tem contribuído para a redução dos índices de criminalidade do estado. Ele afirmou que no mês de janeiro deste ano houve uma redução de 70% nos homicídios.

Conforme o secretário, em janeiro do ano passado foram registrados 42 homicídios no estado, sendo que este ano foram 13 no mesmo período.