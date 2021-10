Xapuri já tem 50% da população com esquema vacinal fechado contra a Covid-19

Por

Mais de 80% da população vacinável de Xapuri já recebeu pelo menos uma dose dos imunizantes contra a Covid-19 e 50% já completou o esquema vacinal de duas doses ou dose única contra o novo coronavírus. Outro dado relevante é que 30% dos trabalhadores de saúde já receberam a dose de reforço (D3).

As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que comemora a queda de 95% nos novos casos da doença entre janeiro e outubro deste ano. A cidade segue registrando zero casos nos últimos boletins informativos e há quatro meses desativou a sua unidade de referência da Covid-19.

Há vários meses, Xapuri também não registra óbitos por complicações decorrentes do coronavírus. Mesmo ocupando a terceira maior incidência de Covid-19, o que a Semusa credita a um alto índice de testagens, o município é 18° do estado quando são analisadas as taxas de letalidade.

Em publicação na sua página no Facebook, a Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri celebra o momento positivo da luta contra a Covid-19 e ressalta a importância do trabalho dos profissionais que contribuíram de maneira fundamental para que o município ‘zerasse’ uma curva que chegou a 60 novos casos por dia.

“Ações programadas, integradas e planejadas da Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos conseguiram frear, prevenir, fiscalizar, agir e tratar pacientes em um batalha que já dura quase dois anos. Avançamos e 11 mil cidadãos dos 13 mil que têm critérios para receber a vacina já receberam pelo menos uma dose”.

De acordo com o último Boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), Xapuri tem confirmados, desde a chegada da pandemia ao município, em 27 de abril do ano passado, 3.030 casos positivos de Covid-19, com a ocorrência de 31 óbitos em decorrência de complicações causadas pela doença.