Virgínia Fonseca e Zé Felipe se mudam com as filhas para nova mansão: ‘Um sonho’

Nos dias 29 e 30 de julho, a Polícia Civil do Acre (PCAC), através do Núcleo Pacificar, conduziu um mutirão de audiências de conciliação em Cruzeiro do Sul. Durante o evento, foram realizadas 15 audiências de pequenos conflitos, beneficiando mais de 30 pessoas. As audiências ocorreram na Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul e foram previamente agendadas pelos agentes locais.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre explicou a importância do programa Pacificar e dos mutirões realizados. “O Pacificar é uma iniciativa que visa promover a mediação e a conciliação de conflitos, buscando soluções rápidas e pacíficas para questões que, muitas vezes, poderiam se transformar em litígios mais complexos. Os mutirões são uma forma eficaz de aproximar a comunidade da Justiça e de resolver questões de maneira amigável, sem a necessidade de um processo judicial longo e desgastante”, informou.

O delegado de Cruzeiro do Sul, Adan Ximenes, também destacou os benefícios do programa. “O Pacificar viabiliza um benefício que a justiça estatal nunca irá substituir, é a oportunidade de, no ambiente da delegacia, as próprias partes firmarem a solução que escolherem para cada caso. Isso traz uma paz na comunidade e desafoga a Justiça Estatal, que já está sobrecarregada com os crimes graves”, enfatizou.

O mutirão em Cruzeiro do Sul é mais um exemplo do compromisso da Polícia Civil do Acre em promover a paz social e a resolução de conflitos de maneira eficiente e humanizada. O programa Pacificar continua a ser uma ferramenta fundamental na construção de um ambiente mais seguro e harmônico para todos os cidadãos.

