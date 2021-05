Vídeo mostra ex-presidiário sendo executado em praça na Cidade Nova

Um vídeo compartilhado por meio das redes sociais mostra o momento em que um ex-presidiário é executado com vários tiros. O crime aconteceu na noite do último sábado (22) na praça do bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

A vítima do assassinato foi Leonir Lino Fernandes Junior, que tinha 24 anos. Ele foi preso em 2016 após realizar um assalto, mas recentemente recebeu o direito de cumprir o restante da pena em liberdade utilizando a tornozeleira eletrônica.

O vídeo não é muito nítido, mas nas imagens é possível visualizar que um homem se aproxima de Leonir e começa a efetuar os tiros. Conforme a polícia, o ex-detento foi atingido oito vezes. Também é possível ouvir os gritos de pânico das pessoas que estavam no local.

Os autores da execução fugiram e seguem sendo procurados pela polícia. O veículo usado por eles foi encontrado pouco tempo depois próximo à quarta ponte. O caso segue sob investigação e a principal linha aponta para um acerto de contas entre facções rivais.