Vereador denuncia esquema de apropriação e venda ilegal de terrenos em Cruzeiro do Sul e coloca gestão dos ex-prefeitos Ilderlei e Clodoaldo na mira do MPAC

Notícias da Hora

O vereador de Cruzeiro do Sul Elter Nobrega (PROS) apresentou junto ao Ministério Público Estadual (MPAC), nesta segunda-feira (24), uma denúncia que pode vir a ser um dos maiores escândalos da administração pública no Vale do Juruá. Trata-se de uma possível organização que supostamente atuou no setor de terras da prefeitura de Cruzeiro do Sul na gestão dos ex-prefeitos Ilderlei Cordeiro e Clodoaldo Rodrigues, na apropriação indevida de lotes públicos e particulares, de acordo com o vereador.

A reportagem, Elter Nobrega, que preside a Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), em Cruzeiro do Sul, contou que três terrenos da entidade foram apropriados de forma indevida pelo setor de terras da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O fato aconteceu no final do ano passado e vem se arrastando.

“Essa situação ela envolve até terrenos particulares de pessoas daqui da cidade. Não é só área pública não. Eu já recebi algumas denúncias, de algumas pessoas, e estou passando os nomes dessas pessoas para o Ministério Público para que elas possam ser ouvidas e relatar qual o foi o problema, qual a condução que foi feita. Por que isso aqui, na verdade, está uma verdadeira esculhambação”, disse o vereador.

Ao falar propriamente sobre a área que pertence à AABB, ele disse que verificou junto ao setor de terras da Prefeitura de Cruzeiro do Sul para saber em quais nomes os terrenos foram registrados de forma indevida, mas a informação foi negada. “Eu procurei o setor de terras, fiz requerimento procurando saber em quem estava o nome desses terrenos e me foi negada essa informação no ano passado, mais ou menos em julho do ano passado. Entrei em contato com o rapaz responsável por este procedimento e ele me falou que iria resolver. Ia tirar o nome dessas pessoas, inclusive, eu descobri depois, sexta-feira, que ele colocou um dos terrenos no nome da esposa dele. E aí eu fui averiguar a situação, pedi pra eles resolverem”, disse o parlamentar ao deixar claro um possível esquema que vem acontecendo em Cruzeiro do Sul.

Elter Nobrega explicou que além do Ministério Público do Acre, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul já tem conhecimento do fato e abriu até uma sindicância para apurar a conduta dos possíveis servidores envolvidos.

Ainda de acordo com o vereador, o caso da AABB não é único. Ele relatou que há o caso de um médico que teve o terreno vendido indevidamente. O lote pertence à família do médico há mais de 30 anos.

“A Prefeitura já instalou uma sindicância e um processo administrativo interno para apurar de quem foram os autores deste desmando aí, que aconteceu e vem acontecendo”, pontuou.

O parlamentar vai além na denúncia. Disse que um lote de propriedade da família da ex-deputada Idalina Onofre, identificado como lote 18, simplesmente “sumiu” da quadra. “Vamos trabalhar para anular os processos e punir os responsáveis”.