Operação da Polícia Federal investiga desvio de recursos públicos de quase R$ 25 milhões de prefeitura no Acre

Uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (25) cumpriu 42 mandados judiciais nas cidades de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e na capital acreana Rio Branco. Além do Acre também foram alvos da operação as cidades de Manaus (AM), Brasília (DF), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), Salvador (BA) e Serrinha (BA).