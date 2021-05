Servidora pública é vítima de intolerância religiosa nas redes sociais

Cezar Negreiros

A servidora do Instituto Penitenciário do Acre (Iapen), Larissa Sppezápria, foi surpreendida nesse fim semana por um ato de intolerância religiosa nas redes sociais. Com dois irmãos e o padrasto enfermos por causa da covid-19, ela chegou pedir boas energias para superar as dificuldades que a sua família estava passando, quando foi questionada por um internauta com a seguinte declaração: “Cadê teus santo? kkkkkkkkk (sic)”

Em seguida, outro internauta sugere: “Pede para o Diabo te salvar e salvar a tua família, macumbeira”. A advogada Larissa Sppezápria usa a sua página pessoal no facebook para professar a sua fé na religião de matriz africana, pois congrega na Tenda de Umbanda Luz da Vida.

Sempre compartilha conteúdos sobre o sincretismo religioso, com o objetivo de combater o preconceito de determinados setores conservadores das comunidades cristãs fundamentalistas. Disse que não consegue entender o quanto as pessoas podem ser ruins. “O que minha família e eu estamos passando já é muito difícil, e ainda temos que lidar com gente querendo colocar a ‘culpa’ na minha religião. É inacreditável”, desabafou.

Diante das agressões patrocinadas pelos internautas, o Instituto Ecumênico Fé e Política do Acre (IEFP/AC) emitiu uma nota lamentando os ataques de cunho religioso. O documento faz a seguinte ressalva: “Firmado no respeito, na valorização e no fortalecimento do diálogo inter-religioso como base de uma sociedade justa e democrática, o IEFP/AC vem a público externar seu mais veemente repúdio ao ataque insano dirigido contra a Filha de Santo Larissa Sppezápria, da Tenda de Umbanda Luz da Vida, ocorrido na última sexta-feira (dia 21)”.

“Por este motivo, foi violentamente atacada nas redes sociais por pessoa movida pelo ódio e pela intolerância. Atos daquela espécie merecem o repúdio das pessoas de bem, que buscam construir a paz e a fraternidade”, destaca a nota. O Instituto encerra pedimos que as autoridades competentes façam justiça e que o crime cometido seja reparado. E assim, a sociedade possa dar mais um passo rumo à liberdade e à dignidade humana. “Força Larissa, Vida e Paz a Tenda de Umbanda Luz da Vida e a todos os focos da Luz Divina neste planeta!”