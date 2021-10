Vídeo: Criminosos que mataram jovem atiraram onde havia crianças e portador de deficiência

A ação do grupo de assassinos que mataram Kenedy de Oliveira e Oliveira, de 19 anos, foi registrado por sistema de segurança. Mostra que quatro indivíduos chegaram em motos já prontos para matar o jovem que estava na frente da casa de amigos.

As imagens mostram o momento em que os que estavam nas garupas, descem das motos armados e iniciam os tiros. Kenedy ainda tenda correr, mas é atingindo por um nas costas, altura do coração e lhe tira a vida.

Os assassinos pouco se importaram com quem estava a vítima. As imagens mostram que crianças e outros jovens estavam na calçada e saem correndo desesperados para tentar salvar suas vidas se jogando no chão e na janela da casa, havia um jovem portador de deficiência física.

Um dos disparos acertou o dono da casa na perna esquerda dentro da casa, lhe quebrando um dos ossos. Uma equipe do SAMU foi até a casa e prestou os primeiros socorros, para em seguida ser levado ao hospital, onde ficou em observação sem risco de morte.

O caso está sob a responsabilidade da delegacia de Brasiléia, coordenado pela delegada titular, Carla Ivane e sua equipe de investigadores. A primeira linha de investigação está direcionada à acertos de contas entre grupos criminosos rivais que vem disputado espaço pela fronteira.

As imagens disponibilizadas pelas autoridades, estão sendo analisadas na tentativa de identificar os assassinos de Kenedy, além do outro assassinato ocorrido no sábado, no bairro Leonardo Barbosa que pode estar ligado a esse como retaliação.

Todas as autoridades policiais da fronteira estão em alerta para possíveis confrontos entre esses grupos criminosos que vem cooptando jovens para entrar no mundo do crime.

