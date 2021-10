Segunda morte em 24 horas: Mais um jovem é executado na cidade de Brasiléia

A cidade de Brasiléia é palco mais uma vez de uma execução praticada por pessoas ligadas à grupos criminosos rivais. Desta vez o assassinato de mais um jovem de apenas 19 anos, ocorreu no Bairro José Moreira, parte alta da cidade.

O crime ocorreu por volta das 20h10, quando Kenedy de Oliveira e Oliveira, estava na frente da casa de amigos sentado na calçada conversando, quando quatro indivíduos em duas motos se aproximaram da casa.

Os dois garupas saltaram e iniciaram os disparos contra o jovem que correu para dentro da casa na tentativa de se salvar. Foram cerca de sete tiros, sendo que apenas um projétil o atingiu nas costas, na altura do pulmão atingindo o coração e se alojou no peito próximo a garganta.

Kenedy caiu já sem vida e um dos outros disparos, atingiu a perna do proprietário da casa, lhe quebrando um dos ossos da perna esquerda. Este foi socorrido pela equipe do SAMU e conduzido ao hospital Raimundo Chaar, para os procedimentos no ferimento.

As autoridades policiais já estão trabalhando na possível retaliação entre grupos criminosos, ligados à morte do jovem identificado como Gabriel Lira de Almeida, de 18 anos, ocorrido na noite deste sábado, dia 2, no Bairro Leonardo Barbosa com vários tiros.

Várias capsulas calibre .40 foram recolhidas na rua, além de um projétil dentro da casa. Imagens de sistema de seguranças foram disponibilizadas aos investigadores que estão nas buscas dos suspeitos pela fronteira.

O corpo de Kenedy foi preparado para ser levado para o IML na Capital nas primeiras horas, assim que os trâmites fossem liberados na delegacia. A Polícia Militar esteve no local, além de homens da Força Nacional que deram apoio.

Mais informações a qualquer momento.

Matéria relacionada: