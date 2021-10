Jovem de 18 anos é assassinado a tiros em Brasiléia

Um jovem de 18 anos, identificado como Gabriel Lira de Almeida, andava pelo bairro Leonardo Barbosa por volta das 21h30, quando foi abordado por dois indivíduos que estariam em uma bicicleta na Rua dos Catraieiros, próximo às mangueiras.

Foi quando sacaram de armas de fogo e efetuaram vários disparos contra o jovem, lhe acertando por várias vezes que caiu na rua. Logo em seguida, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado.

Mesmo com a chegada de socorristas, mas puderam fazer, pois o jovem já havia morrido no local. O corpo foi resgatado e levado para o necrotério do hospital regional Raimundo Chaar, para ser disponibilizado ao Instituto Médico Legal – IML, na Capital e realizar o laudo cadavérico.

As autoridades policiais estão realizando buscas pelo bairro, afim de localizar suspeitos e saber o motivo do assassinato. Boatos ainda não confirmados, contam que a vítima pode ter sido confundido com outra pessoa, mas, está sendo investigado e se tem ligação com possível acerto de contas entre grupos criminosos.

Mais informações a qualquer momento.