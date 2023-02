Vídeo: Coritiba elimina o Humaitá-AC e avança à segunda fase da Copa do Brasil

O governo do Acre tornou público o chamamento de 79 professores aprovados no cadastro de reserva do concurso público da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE). A convocação foi divulgada nesta segunda-feira, 23, em edição do Diário Oficial.

Os profissionais serão distribuídos em escolas da rede estadual de ensino, na capital e no interior. Realizado em 2018, este é o penúltimo chamamento do certame, que tem validade até o próximo mês, onde serão convocados os últimos 54 aprovados, encerrando assim o cadastro reserva.

A junta médica será realizada até o dia 15 de março e os documentos devem ser entregues até o dia 16 de março. A posse dos professores efetivos está marcada para o dia 24 de março, às 9h da manhã, no auditório da SEE, na capital.

Grandes avanços na área da Educação foram consolidados na gestão do governador Gladson Cameli, resultado de um trabalho sério e comprometido com o ensino público acreano.

“Somente do cadastro de reserva deste concurso, chamamos mais de mil professores efetivos. Esta é uma grande conquista para os nossos mestres, que antes conviviam com a incerteza dos concursos provisórios”, comentou o governante do Estado.

Confira o edital

