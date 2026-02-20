Acre
Vice-prefeito de Capixaba lidera agenda no Incra para avançar regularização do PAE Remanso
O vice-prefeito de Capixaba, Amilton Costa, esteve em Rio Branco cumprindo agenda institucional na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), onde participou de reunião estratégica para tratar da regularização fundiária do PAE Remanso.
Durante o encontro, conduzido pelo superintendente do Incra no Acre, Márcio Alécio, o vice-prefeito apresentou as demandas do município e reforçou a importância de dar celeridade aos processos de titulação das áreas. A regularização é considerada fundamental para garantir segurança jurídica aos produtores e fortalecer o desenvolvimento rural de Capixaba.
A agenda contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Diego Paulista, do vice-presidente, Felipe Costa, além dos vereadores Bruno Machado, Felipe Pacheco e Sebastião Oliveira, demonstrando apoio institucional à pauta.
Como encaminhamento prático da reunião, foi confirmado que a equipe técnica do Incra estará em Capixaba nos dias 16 e 17, no Centro Cultural, para realizar atendimento direto às famílias do PAE Remanso. A ação permitirá análise documental, orientação técnica e avanço nos processos de regularização.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal, por meio do vice-prefeito, em acompanhar de perto as demandas do setor rural e buscar soluções junto aos órgãos federais, garantindo que as famílias do PAE Remanso tenham acesso à titulação e às políticas públicas vinculadas à regularização fundiária.
Acre ganha nova aeronave com UTI aérea para transporte de pacientes e apoio a emergências
Investimento de R$ 34,6 milhões viabiliza avião modelo Grand Caravan 208B EX; primeiro voo transportou paciente com hemorragia digestiva de Tarauacá para Rio Branco
O governo do Acre entregou nesta sexta-feira (20), em Tarauacá, uma nova aeronave equipada com UTI aérea que será utilizada no transporte de pacientes do interior para Rio Branco e em ações operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Essa é uma forma de ampliação do serviço de resgate dos pacientes realizados pelo governo.
O voo inaugural ocorreu logo após a cerimônia. O primeiro paciente transportado foi Edvaldo Albuquerque Monteiro, de 36 anos, diagnosticado com hemorragia digestiva baixa, que foi transferido para atendimento na capital.
Especificações e investimento
O avião é do modelo Grand Caravan 208B EX. O investimento total foi de R$ 34.605.399,66, sendo R$ 27.200.082,13 provenientes de precatórios do Ministério Público do Trabalho e R$ 7.405.317,53 do Fundo Estadual de Saúde.
Declarações das autoridades
Durante a entrega, o governador Gladson Cameli destacou a importância da rapidez no atendimento médico proporcionada pela nova estrutura.
“Dez minutos salvam vidas. É um compromisso do governo diminuir dificuldades e chegar mais rápido para atender o paciente. Essa aeronave está pronta e preparada para atender o TFD, o que for necessário, como também transporte de tropas”, afirmou.
Ele acrescentou que o equipamento também será usado em situações de emergência. “Vêm aí efeitos naturais, como cheias e secas, e ela vai permitir mobilizar com maior agilidade para combater qualquer situação que prejudique a vida das pessoas”, disse.
A vice-governadora Mailza Assis ressaltou o impacto da nova aeronave na área da saúde.
“É um trabalho importante e, acima de tudo, uma responsabilidade grande. Mais eficiência, mais rapidez e mais humanidade. É uma forma de garantir salvar vidas, esse é o objetivo”, declarou.
Inovação na região Norte
Segundo o governo, com a aquisição o Acre passa a integrar um grupo restrito de estados da região Norte que contam com aeronave equipada com UTI aérea para remoções médicas.
Jovem Senador 2026: estudantes do Acre já podem se inscrever no programa até 17 de abril
Alunos do ensino médio de escolas públicas vão concorrer a uma semana de vivência no Senado Federal em Brasília; tema da redação é “Democracia nas Redes Sociais: como construir um debate saudável”
Estudantes do Acre já podem se inscrever na edição de 2026 do Programa Jovem Senador. A iniciativa oportuniza a alunos do ensino médio de escolas públicas a experiência de uma semana inteira no Senado Federal, em Brasília, atuando como senadores. As inscrições vão até o dia 17 de abril. O material necessário, ficha de inscrição, folha de redação e guia orientador, está disponível no site oficial: www.senado.leg.br/jovemsenador.
O projeto vai selecionar 27 jovens, sendo um representante de cada estado, para conhecer e vivenciar o trabalho dos parlamentares brasileiros no Congresso. Podem participar alunos de até 19 anos completados até 31 de dezembro deste ano.
Os vencedores vão participar da Semana de Vivência Legislativa, marcada para ocorrer entre os dias 17 e 21 de agosto no Distrito Federal. As despesas de viagem, hospedagem e alimentação serão custeadas pelo Senado Federal tanto para os estudantes quanto para seus professores orientadores.
Como participar
A seleção é feita por meio de um concurso de redação que, em 2026, tem como tema “Democracia nas Redes Sociais: como construir um debate saudável”, conforme o regulamento do programa.
Os alunos interessados passam por duas etapas de seleção, sendo uma estadual e outra realizada pelo Senado. Este ano, a etapa estadual vai ser realizada dia 29 de maio e a nacional dia 12 de junho. O anúncio dos vencedores será feito até dia 26 de junho .
Os candidatos do Acre podem se inscrever na etapa estadual com ajuda do representante da escola que estudam. A redação deve ser encaminhada para a Secretaria de Educação do Estado (SEE). O regulamento, a ficha de inscrição e outras informações podem ser conferidas no site do Jovem Senador.
Acre tem tradição no Jovem Senador; Cruzeiro do Sul lidera participações com nove representantes desde 2011
Desde 2008, o Acre envia representantes para o Programa Jovem Senador. Mas, somente a partir de 2011, os alunos premiados no Concurso de Redação passaram a atuar como Jovens Senadores.
Em 2025, a aluna Nicolly Ketlen Silva Mendonça, de 17 anos, matriculada no 2º ano do ensino médio da Escola Craveiro Costa, de Cruzeiro do Sul, foi a autora da redação selecionada para representar o estado na etapa final do projeto.
Com o texto “Emergência climática: pense no futuro, aja no presente”, a produção atendeu os critérios exigidos pelo programa como estrutura argumentativa, coerência textual e proposta de intervenção viável.
Cruzeiro do Sul, destaque estadual
Além de 2025, Cruzeiro do Sul já teve representantes no programa em outras oito edições, sendo o município acreano com o maior número de participações: 2011, 2013, 2015, 2018, 2019, 2022, 2023 e 2024.
Rio Branco fica em segundo lugar com seis participações, e Brasiléia com uma.
Escola Craveiro Costa participou cinco vezes
Veja abaixo o histórico de representantes da instituição de ensino:
Nicolly Ketlen Silva Mendonça – 2025
Eglaíny Inácio da Silva – 2024
Giulia Lima Mendes – 2018
Eduarda Moura Pinheiro – 2015 (2ª colocada nacional)
Alex Uilian Almeida de Alencar – 2011
PRF fiscaliza mais de 2 mil pessoas no Acre durante Operação Carnaval 2026 e registra redução de acidentes
Testes de bafômetro aumentam 41%; um óbito foi registrado, e 16 kg de cocaína foram apreendidos nas rodovias federais
Mais de 2 mil pessoas foram fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) nas rodovias que cortam o Acre durante a Operação Carnaval 2026.
O balanço foi divulgado na última quinta-feira (19) com dados ainda sobre autuações, infrações e um comparativo com os dados de 2025.
A ação teve início no dia 13 de fevereiro, primeira noite de Carnaval, e encerrou na última Quarta-feira de Cinzas (18) na BR-364 e BR-317.
Comparativo de acidentes
Segundo o balanço, houve uma diminuição no número de acidentes entre 2026 e 2025. Este ano, foi registrado um acidente e no ano passado cinco.
De acordo com a PRF-AC, o período anterior contabilizou sete pessoas feridas, enquanto em 2026 não houve feridos. Entretanto, um óbito foi registrado neste ano.
Fiscalização e testes
Outro ponto destacado pelo órgão foi o aumento de 37% no número de veículos fiscalizados e crescimento de 41% na realização de testes de bafômetro.
Apreensões e prisões
Durante a operação, conforme a PRF-AC, foram apreendidos ainda 16 kg de cocaína e cumpridos dois mandados de prisão contra foragidos da Justiça.
