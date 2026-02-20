Acre ganha nova aeronave com UTI aérea para transporte de pacientes e apoio a emergências

Investimento de R$ 34,6 milhões viabiliza avião modelo Grand Caravan 208B EX; primeiro voo transportou paciente com hemorragia digestiva de Tarauacá para Rio Branco

O governo do Acre entregou nesta sexta-feira (20), em Tarauacá, uma nova aeronave equipada com UTI aérea que será utilizada no transporte de pacientes do interior para Rio Branco e em ações operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Essa é uma forma de ampliação do serviço de resgate dos pacientes realizados pelo governo.

O voo inaugural ocorreu logo após a cerimônia. O primeiro paciente transportado foi Edvaldo Albuquerque Monteiro, de 36 anos, diagnosticado com hemorragia digestiva baixa, que foi transferido para atendimento na capital.

Especificações e investimento

O avião é do modelo Grand Caravan 208B EX. O investimento total foi de R$ 34.605.399,66, sendo R$ 27.200.082,13 provenientes de precatórios do Ministério Público do Trabalho e R$ 7.405.317,53 do Fundo Estadual de Saúde.

Declarações das autoridades

Durante a entrega, o governador Gladson Cameli destacou a importância da rapidez no atendimento médico proporcionada pela nova estrutura.

“Dez minutos salvam vidas. É um compromisso do governo diminuir dificuldades e chegar mais rápido para atender o paciente. Essa aeronave está pronta e preparada para atender o TFD, o que for necessário, como também transporte de tropas”, afirmou.

Ele acrescentou que o equipamento também será usado em situações de emergência. “Vêm aí efeitos naturais, como cheias e secas, e ela vai permitir mobilizar com maior agilidade para combater qualquer situação que prejudique a vida das pessoas”, disse.

A vice-governadora Mailza Assis ressaltou o impacto da nova aeronave na área da saúde.

“É um trabalho importante e, acima de tudo, uma responsabilidade grande. Mais eficiência, mais rapidez e mais humanidade. É uma forma de garantir salvar vidas, esse é o objetivo”, declarou.

Inovação na região Norte

Segundo o governo, com a aquisição o Acre passa a integrar um grupo restrito de estados da região Norte que contam com aeronave equipada com UTI aérea para remoções médicas.

Relacionado

Comentários