Vereador ameaça trocar tiros com a polícia caso Exército e Mapa invadam sua propriedade

O vereador do município de Acrelândia, Marciano Bezerra da Silva (MDB), mais conhecido como “Tiririca”, usou a tribuna da Câmara na quarta-feira (16) para dizer que vai trocar tiros com a polícia caso sua propriedade seja alvo de uma fiscalização do Exército e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), sem mandado judicial.

Um vídeo obtido pela Folha do Acre mostra o momento em que o parlamentar critica a ação de fiscalização e afirma que vai trocar tiros com a polícia se sua propriedade for alvo de alguma fiscalização. O vereador fala, ainda, da segurança pública e do presidente Jair Bolsonaro.

“Eu vou dizer pra vocês, se lá em casa chegar um cidadão do Mapa, do Exército, da Polícia Civil, do ‘raio que o parta’, ele vai ter que ter um mandado judicial pra entrar da parteira pra dentro, se não não entra não, nós vamos trocar tiro”, disse.