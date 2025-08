8º BPM apreende mais de 100 quilos de drogas em Sena Madureira em apenas 6 meses

Na madrugada desta quarta-feira (30), um caixa eletrônico do Banco do Brasil foi alvo de uma tentativa de furto na cidade de Feijó, no interior do Acre. A ação criminosa ocorreu por volta de 1h30 e resultou na destruição da estrutura de vidro do terminal, segundo informações da Polícia Militar.

De acordo com o jornal Extra do Acre, a rápida atuação da PM foi fundamental para frustrar o crime. Dois suspeitos foram detidos em flagrante: um maior de idade, encontrado ainda dentro da agência bancária, e um menor, que tentou fugir, mas foi apreendido logo em seguida. Outros dois envolvidos conseguiram escapar e seguem sendo procurados pelas autoridades.

Apesar do dano causado ao equipamento, nenhuma quantia em dinheiro foi levada. A Polícia está utilizando imagens das câmeras de segurança da agência para identificar os demais suspeitos e esclarecer as circunstâncias do crime.

Até o momento, a gerência do Banco do Brasil em Feijó não se manifestou oficialmente sobre o caso. As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil.