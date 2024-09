Veículo com placa do Acre é apreendido no Ceará com 20 quilos de cocaína durante operação da PRF

Questionado, o motorista afirmou que foi contratado para transportar o entorpecente de Rondônia até Fortaleza e que receberia R$ 10 mil pelo serviço

Um homem de 51 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 20 quilos de cocaína em um carro com placa do Acre. A apreensão ocorreu nesta sexta-feira, 27, no quilômetro 19 da BR-116, no município de Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza (CE), durante fiscalização de rotina.

Os agentes abordaram o veículo após notarem o nervosismo do motorista, que afirmou morar em Rondônia e estar se mudando para a capital cearense. Como ele é natural do Ceará e possui endereço na cidade, a justificativa despertou suspeitas nos policiais, que decidiram realizar uma vistoria mais minuciosa no automóvel.

Durante a inspeção, os policiais localizaram a droga escondida no interior do carro. Questionado, o motorista afirmou que foi contratado para transportar o entorpecente de Rondônia até Fortaleza e que receberia R$ 10 mil pelo serviço, mas não forneceu mais informações sobre os contratantes ou o destinatário da carga.

O homem, que não possuía antecedentes criminais, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz (CE).

