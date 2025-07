No Dia do Agricultor, secretário promete virar o jogo: ‘Agora é a gente que vai atrás do produtor”

Por Wanglézio Braga

No Dia do Agricultor, celebrado nesta segunda-feira (28), o secretário de Agricultura do Acre, José Tchê, disse ao Portal Acre Mais rodeios sobre os gargalos que ainda afetam o homem do campo. Segundo ele, a SEAGRI tem mudado a forma de atuação, deixando de esperar que o agricultor vá até o governo para, agora, ser o governo quem bate na porteira de quem produz. “Tem gente em Acrelândia com dificuldade de aradagem de terra, escavação de tanque, análise de solo. Nós temos que chegar antes”, disse o secretário.

O titular da pasta fez questão de destacar que, embora o estado do Acre tenha uma área agricultável limitada, o objetivo é dar condições mínimas de trabalho para quem vive da terra. “Estamos lutando por dignidade ao produtor rural. Ao longo dos anos, a atenção ficou muito na zona urbana, e a rural foi esquecida”, lamentou. Ele explicou que há licitações prontas para aplicação de até R$ 20 milhões em recursos do Ministério da Agricultura, aguardando apenas a liberação dos valores, o que pode acontecer nos próximos 30 dias.

Com a estiagem já afetando várias regiões, José Tchê foi realista: “Tem lugar que não tem nem como aradar, não tem água, não tem maquinário pra cavar tanque. Como é que se planta sem isso?”. Segundo ele, o problema se agrava diante do número expressivo de pequenos agricultores. “São cerca de 45 mil produtores da agricultura familiar no estado. A seca não espera, e nós também não podemos mais esperar. É hora de agir”, concluiu.

